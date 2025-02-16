Link Live Streaming Timnas Indonesia U-20 vs Uzbekistan U-20 di Piala Asia U-20 2025 di Vision+: Momen Kebangkitan Garuda Nusantara!

LINK live streaming laga krusial antara Timnas Indonesia U-20 vs Uzbekistan U-20 di matchday kedua Grup C Piala Asia U-20 2025 dapat Anda ketahui di artikel ini. Laga yang dimainkan di Shenzhen, China pada Minggu (16/2/2025) pukul 18.30 WIB itu pun dapat disaksikan secara live streaming di Vision+ dengan cara klik di sini.

Setelah kekalahan 0-3 dari Iran di laga pembuka, Garuda Nusantara wajib bangkit jika ingin menjaga asa lolos ke perempatfinal Piala Asia U-20 2025. Dominasi lawan dan tiga gol yang bersarang di gawang Indonesia membuktikan bahwa perjalanan di turnamen ini tidak akan mudah.

Kemenangan di laga melawan Uzbekistan bukan sekadar soal tiga poin, tetapi juga menjaga harapan untuk melangkah lebih jauh di turnamen. Jika berhasil menumbangkan Uzbekistan, peluang Indonesia ke perempat final akan terbuka lebar, terutama dengan laga terakhir melawan Yaman yang relatif lebih ringan.

5 Penyebab Timnas Indonesia U-20 Kalah 0-3 dari Iran U-20 di Piala Asia U-20 2025

(Rivan Nasri Rachman)