Prediksi Line Up Timnas Indonesia U-20 vs Uzbekistan U-20 di Piala Asia U-20 2025: Waktunya Jens Raven Mengamuk

PREDIKSI line up Timnas Indonesia U-20 vs Uzbekistan U-20 di Piala Asia U-20 2025 menarik untuk dibahas. Pasalnya pelatih Timnas Indonesia U-20, Indra Sjafri wajib menurunkan kekuatan terbaiknya sejak menit pertama demi bisa unggul cepat dan menang di matchday kedua Grup C Piala Asia U-20 2025 tersebut.

Laga Timnas Indonesia U-20 vs Uzbekistan U-20 sendiri akan dimainkan di Shenzhen Youth Football Training Base Centre Stadium, Shenzhen, China pada Minggu (16/2/2025) pukul 18.30 WIB. Kemenangan wajib diraih Timnas Indonesia U-20 jika ingin menjaga asa lolos ke babak perempatfinal.

1. Bakal Turunkan Kekuatan Terbaik

Timnas Indonesia U-20 kemungkinan masih menurunkan nama-nama yang bermain saat Garuda Nusantara kalah 0-3 dari Iran U-20 di laga perdana Grup C Piala Asia U-20 2025. Hanya saja saat kalah pada Kamis 13 Februari 2025 lalu, Timnas Indonesia U-20 bermain dengan dua bek tengah alias formasi 4-3-3.

Kini, ada kemungkinan Indra Sjafri akan menggunakan formasi 3-4-3 untuk melawan Uzbekistan U-20. Formasi itu adalah taktik andalan Indra Sjafri, yang juga membawanya berhasil membantu Timnas Indonesia U-20 juara Piala AFF U-20 2025.

Dengan formasi tiga bek tengah, pertahanan Timnas Indonesia U-20 tidak akan terlalu rapuh. Apalagi melawan Uzbekistan U-20 yang di atas kertas lebih diunggulkan, maka bermain bertahan jelas menjadi salah satu solusi terbaik untuk meraih kemenangan.

Dengan formasi 3-4-3 itu, posisi kiper kemungkinan masih menjadi milik Ikram Algiffari. Lalu tiga bek tengah juga kembali dipercayakan kepada Iqbal Gwijangge, Kadek Arel, dan Sulthan Zaky.

Lalu dua gelandang diisi oleh Welber Jardim dan Toni Firmansyah. Keduanya akan dibantu oleh Dony Tri Pamungkas dan Mufli Hidayat yang berperan sebagai winger.

Kemudian tiga pemain depan akan dipercayakan kepada Marselinus Ama Ola, Jens Raven, Muhammad Ragil. Marselinus bisa dimainkan karena Timnas Indonesia U-20 membutuhkan kecepatan untuk bermain serangan balik.