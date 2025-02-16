Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Link Live Streaming Timnas Indonesia vs Timnas Uzbekistan U-20 di Piala Asia U-20 2025 di RCTI+ Malam Ini

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Minggu, 16 Februari 2025 |10:48 WIB
Link Live Streaming Timnas Indonesia vs Timnas Uzbekistan U-20 di Piala Asia U-20 2025 di RCTI+ Malam Ini
Timnas Indonesia U-20 siap lawan Uzbekistan U-20 di Piala Asia U-20 2025. (Foto: PSSI)
LINK live streaming Timnas Indonesia U-20 vs Timnas Uzbekistan U-20 di Piala Asia U-20 2025 dapat Anda ketahui di artikel ini. Laga yang dapat disaksikan secara live streaming di RCTI+ itu tepatnya akan dimainkan pada Minggu (16/2/2025) pukul 18.30 WIB.

Bagi Timnas Indonesia U-20 pertandingan melawan Uzbekistan U-20 di Shenzhen Youth Football Training Base Centre Stadium, Shenzen, China nanti begitu penting. Pasalnya andai saja kalah, maka perjalanan Timnas Indonesia U-20 kemungkinan akan berakhir di Piala Asia U-20 2025.

1. Wajib Menang

Karena itulah, Timnas Indonesia U-20 wajib menang atas Uzbekistan U-20 demi menjaga asa agar lolos ke babak perempatfinal. Saat ini, Garuda Nusantara –julukan Timnas Indonesia U-20– terjerembab di dasar klasemen Grup C Piala Asia U-20 2025.

Kondisi itu dapat terjadi akibat Timnas Indonesia U-20 kalah telak 0-3 dari Iran U-20 di laga perdana Grup C Piala Asia U-20 2025. Pertandingan itu tepatnya berlangsung pada Kamis 13 Februari 2025 lalu.

5 Penyebab Timnas Indonesia U-20 Kalah 0-3 dari Iran U-20 di Piala Asia U-20 2025
5 Penyebab Timnas Indonesia U-20 Kalah 0-3 dari Iran U-20 di Piala Asia U-20 2025

Kekalahan telak itulah yang membuat Timnas Indonesia U-20 kini tertekan. Sementara itu, Iran U-20 dan Uzbekistan U-20 meraih kemenangan di matchday pertama, sehingga keduanya kini dijagokan untuk lolos ke perempatfinal Piala Asia U-20 2025.

Sebab hanya dua tim teratas dari masing-masing grup saja yang berhak lolos ke perempatfinal Piala Asia U-20 2025. Garuda Nusantara pun masih memiliki kans lolos dari fase grup, namun mereka perlu memenangkan dua laga selanjutnya, yakni saat melawan Uzbekistan U-20 (16 Februari 2025) dan Yaman U-20 (19 Februari 2025).

2. Siap Lawan Uzbekistan U-20

Meski sedang tertekan, pelatih Timnas Indonesia U-20, Indra Sjafri memastikan pasukannya siap melawan Uzbekistan U-20. Ia pun optimis Garuda Nusantara mampu menumbangkan sang juara bertahan Piala Asia U-20 tersebut.

 

