HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Timnas Australia U-20 Tak Perlu Juara Piala AFF U-19 2024 untuk Lolos Perempatfinal Piala Asia U-20 2025

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Minggu, 16 Februari 2025 |10:24 WIB
Timnas Australia U-20 Tak Perlu Juara Piala AFF U-19 2024 untuk Lolos Perempatfinal Piala Asia U-20 2025
Timnas Australia U-20 pastikan diri lolos perempatfinal Piala Asia U-20 2025. (Foto: AFC)
TIM Nasional (Timnas) Australia U-20 yang berstatus peringkat ketiga di Piala AFF U-19 2024, kini berhasil mendapatkan tempat di perempatfinal Piala Asia U-20 2025 yang tengah berlangsung. Banyak netizen Tanah Air yang kagum akan meningkatnya perkembangan Timnas Australia U-19 dalam dua turnamen tersebut.

Sementara di satu sisi, sang juara Piala AFF U-19 2024, yakni Timnas Indonesia U-20, tengah berusaha keras untuk lolos ke babak perempatfinal Piala Asia U-20 2025. Turnamen tersebut tengah digelar di Shenzhen, China pada 12 Februari-1 Maret 2025.

1. Australia U-20 ke Perempatfinal

Perlu diketahui, Timnas Australia U-20 berada di Grup A Piala Asia U-20 2025. Mereka bersaing dengan tim tim kuat, yakni China, Qatar, dan Kirgistan.

Sejauh ini, Australia U-20 baru memainkan dua laga saja. Namun, hasil dari kedua laga itu sudah cukup untuk membuat Australia U-20 lolos dari fase grup.

Tepatnya Australia U-20 menang 5-1 atas Kirgistan di laga perdana Grup A, lalu mereka juga sukses meraih tiga poin saat menghajar Qatar 3-1. Hasil dua laga itu menempatkan Australia di puncak Grup A dengan 6 poin, dan jumlah poin itu sudah cukup bagi Socceroos –julukan Timans Australia– untuk setidaknya mengunci posisi dua besar.

Timnas Qatar U-20 vs Timnas Australia U-20 (Foto: Instagram/@footballaus)

Selanjutnya, Australia U-20 akan melawan China U-20 untuk menentukan siapa juara Grup A dan siapa runner-up. Nantinya di perempatfinal juara Grup A akan menantang runner-up Grup B, sedangkan runner-up Grup A melawan jawara Grup B.

Grup B sendiri masih bersaing ketat. Keempat negara yang menghuni Grup B adalah Arab Saudi, Irak, Korea Utara, dan Yordania.

 

