HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Ikram Algiffari Siap Tempur di Laga Timnas Indonesia U-20 vs Uzbekistan U-20 di Piala Asia U-20 2025: Siap Menang Insya Allah!

Cikal Bintang , Jurnalis-Minggu, 16 Februari 2025 |10:01 WIB
Ikram Al Giffari kala berlaga. (Foto: PSSI)
Ikram Al Giffari kala berlaga. (Foto: PSSI)
A
A
A

SHENZHEN – Kiper Timnas Indonesia U-20, Ikram Algiffari pastikan diri siap tempur di laga kontra Uzbekistan U-20 di Piala Asia U-20 2025. Ikram Algiffari menegaskan timnya siap merebut tiga poin dalam laga tersebut.

Ya, Timnas Indonesia U-20 akan berhadapan dengan Uzbekistan di laga kedua Grup C Piala Asia U-20 2025. Laga itu akan digelar di Shenzhen Youth Football Training Base Center, Shenzhen, China pada Minggu (16/2/2025) pukul 19.30 WIB.

sulthan zaky dan ikram al giffari timnas indonesia u-17 foto loc piala dunia u-17 2023

1. Modal Kurang Baik

Garuda Nusantara menyongsong pertandingan kedua dengan modal kurang baik. Timnas Indonesia U-20 menelan kekalahan di laga sebelumnya dari Iran (0-3) pada Kamis 13 Februari 2025.

Sedangkan Uzbekistan U-20, mereka sukses membungkam Yaman (1-0) pada laga pertama. Perbedaan kondisi ini membuat Garuda Nusantara harus bekerja ekstra melawan Uzbekistan.

2. Siap Tempur

Jelang duel Itu, Ikram menegaskan timnya sudah melakukan evaluasi. Timnas Indonesia U-20 pun siap merebut tiga poin kontra Uzbekistan U-20.

"Ya kami sudah siap untuk pertandingan kedua, ini laga penting untuk kami, untuk lolos ke depannya," tutur Ikram dalam keterangan yang diterima MNC Portal Indonesia (MPI), Minggu (16/2/2025).

"Pemain sudah siap dan sudah evaluasi dari pertandingan kemarin. Kami siap menang Insya Allah," tambah kiper Semen Padang itu.

 

