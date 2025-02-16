Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Kabar Buruk! Penyerang Timnas Indonesia Ronaldo Kwateh Cedera ACL!

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Minggu, 16 Februari 2025 |09:56 WIB
Kabar Buruk! Penyerang Timnas Indonesia Ronaldo Kwateh Cedera ACL!
Ronaldo Kwateh mengalami cedera ACL saat di sesi latihan Mahasarakham SBT FC. (Foto: Instagram/mssbt_official)
A
A
A

PENYERANG Tim Nasional (Timnas) Indonesia, Ronaldo Kwateh dikabarkan mengalami cedera ACL. Kabar buruk itu pun langsung disampaikan oleh klub Ronaldo Kwateh, yakni Mahasarakham SBT FC dari media sosial resmi mereka.

Menurut laporan dari klub yang bermain di kasta kedua Liga Thailand itu, Ronaldo dan rekannya di Mahasarakham SBT FC, yakni Phumin Kaewta, mengalami robekan ACL saat sesi latihan yang digelar awal pekan ini. Alhasil, keduanya pun harus naik meja operasi.

1. Operasi Berjalan Sukses

Operasi ACL kedua pemain Mahasarakham SBT FC itu sudah berlangsung pada Sabtu 15 Februari 2025. Operasi berjalan sukses dan Ronaldo pun kini tinggal menjalani proses rehabilitasi dan terapi fisik untuk siap bermain lagi, yang mana memakan waktu sampai 6 bulan.

“Kabar Terbaru tentang Cedera: ‘Phumin Kaewta’ dan ‘Ronaldo Kwateh’ Menjalani Operasi ACL dan Meniskus. Kedua pemain mengalami robekan ACL saat sesi latihan awal minggu ini,” bunyi laporan dari Mahasarakham SBT FC, dikutip dari akun instagram @mssbt_official, Minggu (16/2/2025).

“Mereka menjalani operasi pada tanggal 15 Februari 2025 di Rumah Sakit Udon Thani. Setelah prosedur tersebut, mereka akan menjalani program rehabilitasi dan terapi fisik selama kurang lebih enam bulan,” tambah keterangan Mahasarakham SBT FC.

Ronaldo Kwateh cedera ACL. (Foto: Instagram/mssbt_official)
Ronaldo Kwateh cedera ACL. (Foto: Instagram/mssbt_official)

Tak lupa, Mahasarakham SBT FC mengajak seluruh fans klub mereka untuk mendoakan Ronaldo dan Phumin Kaewta. Sebab cedera ACL memang kerap menjadi mimpi buruk untuk para atlet, termasuk pesepakbola.

“Kami mengundang semua penggemar ’The CRAB’ untuk mengirimkan dukungan mereka kepada ‘Men’ dan ‘Ronaldo’ agar dapat pulih dengan baik dan terus mengejar impian mereka lagi,” tutup klub yang bermain di Liga 2 Thailand tersebut.

 

