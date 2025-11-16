Thom Haye Bicara Peluang Persib Bandung Kejar Borneo FC di Klasemen Sementara Super League 2025-2026

GELANDANG Persib Bandung, Thom Haye, menyebut enam kemenangan beruntun yang dicetak skuad Maung Bandung tidaklah penting. Terpenting, menurut Thom Haye adalah cara bermain Persib Bandung yang membaik dari laga ke laga.

Pemain Timnas Indonesia ini mengakui saat ini timnya dalam sorotan. Sebab, Persib Bandung belum terkalahkan di enam laga terkini, baik di Super League maupun AFC Champions League 2 2025-2026.

Persib Bandung saat menang 3-2 Selangor FC. (Foto: Instagram/@persib)

“Tentu saja semuanya bicara soal rentetan enam kemenangan beruntun dan tentu saja yang terpenting adalah menang. Tapi bagi saya, yang paling penting adalah bagaimana cara kami bermain,” kata Thom Haye.

1. Persib Bandung Wajib Bermain Baik

Pemain bernomor punggung 33 ini di Persib Bandung ini menilai jika enam kemenangan diraih tanpa bermain baik, maka akan terasa hampa untuk mendapatkannya.

“Tapi, saya rasa jika melihat grup ini, sejak awal saya tiba dan melihat perkembangan dalam permainan, secara hasil memang kami layak meraihnya. Jadi itu hal yang paling positif,” tegas eks pemain AZ Alkmaar ini.

“Dan saya rasa ini bagus juga ada masa jeda, setelah meraih enam kemenangan, kami akan berusaha untuk memenangkan laga-laga berikutnya semampu kami,” imbuh ayah satu anak ini.