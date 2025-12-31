Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Ketagihan di Puncak Klasemen, Persib Bandung Siap Sikat Persik Kediri

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Rabu, 31 Desember 2025 |14:36 WIB
Ketagihan di Puncak Klasemen, Persib Bandung Siap Sikat Persik Kediri
Persib Bandung akhirnya menempati puncak klasemen Super League 2025-2026 di pekan ke-15 (Foto: Persib Bandung)
A
A
A

BANDUNGPersib Bandung akhirnya menempati puncak klasemen Super League 2025-2026 di pekan ke-15. Bek Julio Cesar menegaskan, Maung Bandung siap mengalahkan Persik Kediri di pekan ke-16 demi bertahan di posisi teratas.

Laga Persib Bandung vs Persik Kediri akan berlangsung di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Kota Bandung, Jawa Barat. Duel dijadwalkan digelar pada Senin 5 Januari 2026 malam WIB.

Persib Bandung kalah 2-3 dari Lion City Sailors FC persibcoid

Kemenangan dibutuhkan Pangeran Biru agar semakin kokoh di puncak klasemen. Saat ini, mereka mengumpulkan 34 poin sampai dengan pekan ke-15.

1. Kepercayaan Diri Tinggi

Julio Cesar mengakui Persib saat ini sedang dalam kepercayaan diri cukup tinggi dalam kompetisi kasta teratas di Tanah Air. Sebab, mereka belum terkalahkan dalam dua laga terakhir.

Terbaru, tim asuhan Bojan Hodak itu berhasil meraih kemenangan 1-0 atas PSM Makassar. Laga itu berlangsung di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), pada Sabtu 27 Desember 2025.

"Sekarang kami ada di urutan pertama dan kami meraih kemenangan di akhir tahun. Kami harus menjaga tren kemenangan ini, kami harus tetap fokus,"kata Julio Cesar dilansir dari laman I.League, Rabu (31/12/2025).

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/31/49/3192797/ricky_nelson-nX4T_large.jpg
Ricky Nelson Ingatkan Suporter Jelang Persija Jakarta vs Persib Bandung: Ini Permainan, Bukan Hidup dan Mati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/31/49/3192754/simak_kata_direktur_persija_jakarta_mohamad_prapanca_soal_gosip_ezra_walian_dan_hugo_gomes-6QCR_large.jpg
Kata Direktur Persija Jakarta soal Gosip Ezra Walian dan Jaja
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/30/49/3192664/persija_jakarta-a9fY_large.jpg
Persija Jakarta Tutup 2025 dengan Kemenangan, Ricky Nelson Lega Tetap Panaskan Persaingan Papan Atas Klasemen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/30/49/3192626/eliano_reijnders_siap_main_di_posisi_mana_pun_untuk_persib_bandung_elianor-2zbZ_large.jpg
Main di Posisi Fullback hingga Gelandang Bareng Persib Bandung, Eliano Reijnders: Saya Selalu Siap!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/31/11/1661609/tarik-muharemovic-nyaman-duet-dengan-jay-idzes-kami-ingin-pamer-kualitas-qas.webp
Tarik Muharemovic Nyaman Duet dengan Jay Idzes: Kami Ingin Pamer Kualitas
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/11/striker_as_roma_artem_dovbyk.jpg
Artem Dovbyk Tolak Mentah-Mentah Premier League, Pilih Setia bersama AS Roma
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement