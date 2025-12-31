Ketagihan di Puncak Klasemen, Persib Bandung Siap Sikat Persik Kediri

BANDUNG – Persib Bandung akhirnya menempati puncak klasemen Super League 2025-2026 di pekan ke-15. Bek Julio Cesar menegaskan, Maung Bandung siap mengalahkan Persik Kediri di pekan ke-16 demi bertahan di posisi teratas.

Laga Persib Bandung vs Persik Kediri akan berlangsung di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Kota Bandung, Jawa Barat. Duel dijadwalkan digelar pada Senin 5 Januari 2026 malam WIB.

Kemenangan dibutuhkan Pangeran Biru agar semakin kokoh di puncak klasemen. Saat ini, mereka mengumpulkan 34 poin sampai dengan pekan ke-15.

1. Kepercayaan Diri Tinggi

Julio Cesar mengakui Persib saat ini sedang dalam kepercayaan diri cukup tinggi dalam kompetisi kasta teratas di Tanah Air. Sebab, mereka belum terkalahkan dalam dua laga terakhir.

Terbaru, tim asuhan Bojan Hodak itu berhasil meraih kemenangan 1-0 atas PSM Makassar. Laga itu berlangsung di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), pada Sabtu 27 Desember 2025.

"Sekarang kami ada di urutan pertama dan kami meraih kemenangan di akhir tahun. Kami harus menjaga tren kemenangan ini, kami harus tetap fokus,"kata Julio Cesar dilansir dari laman I.League, Rabu (31/12/2025).