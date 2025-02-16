Jadwal dan Link Live Streaming Timnas Indonesia U-20 vs Timnas Uzbekistan U-20 di Piala Asia U-20 2025 Malam Ini

JADWAL dan link live streaming Timnas Indonesia U-20 vs Timnas Uzbekistan U-20 di Piala Asia U-20 2025 malam ini akan diulas Okezone. Laga seru yang akan berlangsung di Shenzhen Youth Football Training Base Center, Shenzhen, China pada Minggu (16/2/2025) pukul 18.30 WIB ini dapat disaksikan live streaming di RCTI+.

Kemenangan tentunya jadi target Timnas Indonesia U-20 dalam laga ini. Sebab, mereka tengah terpuruk di dasar klasemen.

1. Juru Kunci

Ya, Timnas Indonesia U-20 kini tengah jadi juru kunci di klasemen sementara Grup C Piala Asia U-20 2025. Pasalnya, mereka harus buka perjalanan dengan kekalahan.

Timnas Indonesia U-20 menelan kekalahan di laga perdana Grup C melawan Iran U-20. Laga yang digelar pada Kamis 13 Februari 2025 malam WIB itu berakhir dengan skor 0-3.

Timnas Indonesia U-20 pun langsung terpuruk di urutan keempat klasemen Grup C Piala Asia U-20 2025. Pasukan Indra Sjafri wajib meraih kemenangan jika ingin menjaga peluang lolos ke perempatfinal.

Selain itu, kemenangan ini juga krusial untuk menjaga asa lolos ke Piala Dunia U-20 2025. Diketahui, hanya empat tim teratas Piala Asia U-20 yang berhak lolos ke turnamen tersebut.