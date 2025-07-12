Belum Melatih, Frank van Kempen Sudah Dihantam Isu Negatif: Indra Sjafri Tak Tinggal Diam!

PELATIH baru Tim Nasional (Timnas) Indonesia U-20, Frank van Kempen sudah menerima banyak respons negatif dari sebagian pencinta sepakbola Tanah Air. Menanggapi hal tersebut, Plt Direktur Teknik (Dirtek) PSSI, Indra Sjafri meminta semua pihak untuk bersabar dan tak langsung menilai negatif Van Kempen.

Indra Sjafri menegaskan untuk tak meragukan kualitas Frank van Kempem sebelum memimpin Timnas Indonesia U-20. Ia pun meminta kepada semua pihak untuk mendukung dulu baru setelah sudah bekerja baru bisa dinilai.

1. Pelatih Baru Timnas Indonesia U-20

Sekadar diketahui, Van Kempen menggantikan posisi Indra Sjafri di Timnas Indonesia U-20. PSSI memecat Indra Sjafri usai Timnas Indonesia U-20 gagal di Piala Asia U-20 2025 pada Februari 2025 lalu.

Menanggapi pelatih baru itu, Indra Sjafri menekankan biarkan Frank van Kempen bekerja di Timnas Indonesia U-20 lebih dahulu. Pasalnya, sentuhan seorang pelatih baru bisa dilihat dari performa tim asuhannya dalam sebuah laga.

Indra Sjafri berharap Timnas Indonesia U-20 gunakan pemain jersey baru di Piala Asia U-20 2025

"Jangan melihat hasil orang sebelum orang bekerja. Biarkan dong dia bekerja dahulu jangan dibiaskan orang belum bekerja terus dievaluasi, ya tidak boleh dong," kata Indra Sjafri di Jakarta, Jumat (11/7/2025).

Pria asal Sumatera itu mengakui Frank van Kempen memiliki kualitas yang akan memberikan warna baru untuk Timnas Indonesia U-20. Jadi, saat ini sosok itu sangat tepat memimpin Timnas Indonesia U-20.

"Bagus, sangat bagus kan memang sudha hasil keputusan kami," ujarnya.