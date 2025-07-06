Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Kata-Kata Frank van Kempen Usai Resmi Ditunjuk Jadi Pelatih Timnas Indonesia U-20

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Minggu, 06 Juli 2025 |10:22 WIB
Kata-Kata Frank van Kempen Usai Resmi Ditunjuk Jadi Pelatih Timnas Indonesia U-20
Frank van Kempen resmi jadi pelatih Timnas Indonesia U-20. (Foto: PSSI)
A
A
A

KATA-kata Frank van Kempen usai resmi ditunjuk jadi pelatih Timnas Indonesia U-20. Juru taktik asal Belanda itu langsung soroti talenta di Tanah Air.

Menurutnya, ada banyak talenta pemain yang luar biasa di Indonesia. Dia pun tak sabar menangani Timnas Indonesia U-20 hingga berjaya.

Resmi! PSSI Tunjuk Frank van Kempen Jadi Pelatih Timnas Indonesia U-20

1. Frank van Kempen Resmi Jadi Pelatih Timnas Indonesia U-20

Frank van Kempen memiliki latar belakang yang ciamik dan telah lama berkecimpung dalam pengembangan pemain muda di Eropa, khususnya Belanda. Juru taktik berusia 53 tahun itu pernah melatih kelompok usia di level, seperti VVV-Venlo U-21, Helmond U-21, hingga NAC Breda U-21.

Karena latar belakang itu, PSSI mempercayakan jabatan pelatih kepala Timnas Indonesia U-20 kepadanya. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, menyebut penunjukan Van Kempen sebagai bagian dari strategi jangka panjang untuk memastikan kesinambungan prestasi antar kelompok usia.

“Kami butuh juru latih yang bukan hanya mumpuni secara taktik, tetapi juga memahami pentingnya transisi pemain dari kelompok usia U-20 ke U-23 dan senior. Frank van Kempen memiliki track record dalam hal ini,” ujar Erick dalam keterangannya, Minggu (6/7/2025).

 

Halaman:
1 2
      
