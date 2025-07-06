Ngeri, Bek Timnas Indonesia Justin Hubner Dapat Ancaman Pembunuhan

BEK Timnas Indonesia, Justin Hubner, mendapat ancaman pembunuhan. Hal itu diceritakan Hubner lewat unggahan di media sosial.

Ancaman pembunuhan didapat Hubner via media sosial. Pengirim ancaman muncul karena kesal dengan Hubner yang dinilai terlalu santai di tengah nasibnya yang masih berstatus tanpa klub.

1. Justin Hubner Buat Unggahan Mengejutkan

Hubner membuat unggahan mengejutkan di unggahan story di akun Instagram pribadinya. Dia menampilkan tangkapan layar berisi pesan ancaman pembunuhan yang dikirim lewat direct message.

Kemungkinan, ancaman pembunuhan itu dilakukan oleh salah seorang fans Hubner. Sebab, sang pengirim ancaman geram melihat Hubner saat ini tidak fokus dalam kariernya, tidak seperti pemain lain di Timnas Indonesia.

"Saya ingin membunuhmu, saya bersumpah! Teruslah menjalani hidup dengan pola pikir bodohmu, kamu adalah pemain yang memalukan!” tulis pengirim pesan tersebut, dikutip dalam story Instagram Hubner, Minggu (6/7/2025).

"Pemain tim nasional lainnya fokus di klub, berlatih keras, dan dirimu? Apa yang kau lakukan! Sebuah lelucon besar. Benar-benar lelucon besar," sambungnya.

2. Ditanggapi Santai oleh Justin Hubner

Hubner pun menanggapi pesan ancaman itu dengan santai. Eks pemain Wolves U-21 itu hanya menuliskan respons singkat dengan berharap sang pengirim dalam kondisi yang baik.

“Saya harap Anda dalam keadaan baik, saudarku!,” tulis Hubner.

Sang pengirim pesan ancaman, kemungkinan adalah salah satu fans Hubner. Pasalnya, dia sempat memberikan pesan dukungan kepada Hubner ketika mengalami cedera. Ironisnya, kali ini dia malah mengirim pesan ancaman pembunuhan.

"Justin, cepat sembuh, kami butuh dirinu, Justin. Jangan khawatir Justin, 300 juta orang Indonesia ada di depanmu untuk melindungimu," tulis pengirim pesan tersebut pada Maret 2024.

Hubner pun memberikan komentarnya mengenai hal itu. Dia cukup heran mengapa sikap seseorang bisa berbalik 180 derajat seperti itu.

"Bagaimana sebuah hal bisa berubah," tulis Justin sambil membubuhkan emoticon tertawa.