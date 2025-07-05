Klasemen Akhir Grup D Kualifikasi Piala Asia Wanita 2026: Timnas Putri Indonesia Posisi 3

Simak klasemen akhir Grup D Kualifikasi Piala Asia Wanita 2026 (Foto: X/@TimnasIndonesia)

KLASEMEN akhir Grup D Kualifikasi Piala Asia Wanita 2026 sudah diketahui. Timnas Putri Indonesia harus puas finis di posisi tiga.

Kepastian itu didapat setelah merampungkan matchday tiga. Timnas Putri Indonesia kalah 1-2 dari Timnas Putri Taiwan pada laga di Stadion Indomilk Arena, Tangerang, Banten, Sabtu (5/7/2025) malam WIB.

Helsya Meisyaroh cetak gol di laga Timnas Putri Indonesia vs Taiwan (Foto: X/@TimnasIndonesia)

Gol bagi Taiwan dicetak oleh Su Yu-Hsuan (20’) dan Liu Yu-Chiao (75’). Sementara, satu gol Indonesia dihasilkan oleh Helsya Maeisyaroh (48’).

1. Posisi 3

Dengan hasil ini, Taiwan melaju ke putaran final Piala Asia Wanita 2026 sebagai juara Grup D. Mereka meraup poin sempurna sembilan dari tiga pertandingan.

Sementara itu, Indonesia finis di posisi tiga dengan nilai tiga. Satu-satunya kemenangan diraih atas Timnas Putri Kirgistan dengan skor 1-0 di matchday satu.

Posisi dua ditempati oleh Timnas Putri Pakistan dengan enam angka. Mereka kembali meraih kemenangan dengan membungkam Kirgistan 2-1 beberapa jam sebelumnya.