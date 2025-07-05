Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Timnas Putri Indonesia vs Taiwan: Helsya Maeisyaroh Samakan Kedudukan 1-1!

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Sabtu, 05 Juli 2025 |21:11 WIB
Hasil Timnas Putri Indonesia vs Taiwan: Helsya Maeisyaroh Samakan Kedudukan 1-1!
Timnas Putri Indonesia menyamakan skor 1-1 di laga kontra Timnas Putri Taiwan (Foto: PSSI)
A
A
A

TANGERANG – Hasil Timnas Putri Indonesia vs Timnas Putri Taiwan di Kualifkasi Piala Asia Wanita 2026 sudah diketahui hingga menit ke-48. Skor laga di Stadion Indomilk Arena, Tangerang, Banten, Sabtu (5/7/2025) malam WIB, itu untuk sementara 1-1.

Gol buat Indonesia dicetak oleh Helsya Maeisyaroh di menit ke-48. Garuda Pertiwi mampu memanfaatkan kesalahan lawan.

Timnas Putri Indonesia vs Timnas Putri Pakistan (Foto: PSSI)

Jalannya Pertandingan

Permainan Indonesia membaik di babak kedua. Alhasil, gol mampu dicetak di menit ke-48! Berawal dari umpan panjang, bola gagal disapu kiper Wang Yu-Ting.

Helsya yang berlari kencang mampu lolos dari kejaran sang kiper. Dengan tenang, ia mencetak gol ke gawang kosong!

 

Halaman:
1 2
      
