Hasil Timnas Putri Indonesia vs Taiwan: Helsya Maeisyaroh Samakan Kedudukan 1-1!

TANGERANG – Hasil Timnas Putri Indonesia vs Timnas Putri Taiwan di Kualifkasi Piala Asia Wanita 2026 sudah diketahui hingga menit ke-48. Skor laga di Stadion Indomilk Arena, Tangerang, Banten, Sabtu (5/7/2025) malam WIB, itu untuk sementara 1-1.

Gol buat Indonesia dicetak oleh Helsya Maeisyaroh di menit ke-48. Garuda Pertiwi mampu memanfaatkan kesalahan lawan.

Jalannya Pertandingan

Permainan Indonesia membaik di babak kedua. Alhasil, gol mampu dicetak di menit ke-48! Berawal dari umpan panjang, bola gagal disapu kiper Wang Yu-Ting.

Helsya yang berlari kencang mampu lolos dari kejaran sang kiper. Dengan tenang, ia mencetak gol ke gawang kosong!