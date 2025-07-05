Hasil Babak Pertama Timnas Putri Indonesia vs Taiwan di Kualifikasi Piala Asia Wanita 2026: Garuda Pertiwi Tertinggal 0-1

Timnas Putri Indonesia ketinggalan 0-1 dari Timnas Putri Taiwan di babak pertama (Foto: PSSI)

TANGERANG – Hasil babak pertama Timnas Putri Indonesia vs Timnas Putri Taiwan di Kualifikasi Piala Asia Wanita 2026 sudah diketahui. Duel di Stadion Indomilk Arena, Tangerang, Banten, Sabtu (5/7/2025) malam WIB, itu berakhir dengan skor 0-1.

Gol bagi Taiwan dicetak oleh Su Yu-Hsuan di menit ke-20. Alhasil, Garuda Pertiwi tertinggal 0-1 di akhir babak pertama.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Tuan rumah mencoba langsung tampil agresif lantaran butuh poin penuh. Sebuah peluang bagus didapat pada menit kelima. Umpan terobosan Isa Warps bisa meloloskan Rosdilah Siti di dalam kotak penalti Taiwan.

Tembakan pelan dan datar dilepaskan. Bola bergulir tapi bisa disapu tepat di mulut gawang. Sekilas si kulit bundar sudah lewat garis tetapi wasit tidak menganggapnya sebagai gol.

Taiwan mendapat peluang di menit ke-16 tetapi Iris De Rouw bisa menghalau bola dengan kakinya. Namun, ia tidak berdaya mencegah tembakan Yu-Hsuan di menit ke-20. Gawang Indonesia pun bergetar.

Tak puas dengan satu gol, Taiwan kembali menyengat di menit ke-26. Kali ini, tendangan Yu-Hsuan di dalam kotak penalti lagi-lagi bisa ditepis Iris yang bermain gemilang. Lagi, ia menangkap bola di menit ke-27.

Peluang buat Indonesia lewat situasi tendangan penjuru tetapi bola sundulan terlalu lemah hingga mudah ditangkap kiper Wang Yu-Ting di menit ke-42. Skor 1-0 bertahan hingga rehat.