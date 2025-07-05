Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Babak Pertama Timnas Putri Indonesia vs Taiwan di Kualifikasi Piala Asia Wanita 2026: Garuda Pertiwi Tertinggal 0-1

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Sabtu, 05 Juli 2025 |20:48 WIB
Hasil Babak Pertama Timnas Putri Indonesia vs Taiwan di Kualifikasi Piala Asia Wanita 2026: Garuda Pertiwi Tertinggal 0-1
Timnas Putri Indonesia ketinggalan 0-1 dari Timnas Putri Taiwan di babak pertama (Foto: PSSI)
A
A
A

TANGERANG – Hasil babak pertama Timnas Putri Indonesia vs Timnas Putri Taiwan di Kualifikasi Piala Asia Wanita 2026 sudah diketahui. Duel di Stadion Indomilk Arena, Tangerang, Banten, Sabtu (5/7/2025) malam WIB, itu berakhir dengan skor 0-1.

Gol bagi Taiwan dicetak oleh Su Yu-Hsuan di menit ke-20. Alhasil, Garuda Pertiwi tertinggal 0-1 di akhir babak pertama.

Isa Warps beraksi di laga Timnas Putri Indonesia vs Kirgistan (Foto: PSSI)

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Tuan rumah mencoba langsung tampil agresif lantaran butuh poin penuh. Sebuah peluang bagus didapat pada menit kelima. Umpan terobosan Isa Warps bisa meloloskan Rosdilah Siti di dalam kotak penalti Taiwan.

Tembakan pelan dan datar dilepaskan. Bola bergulir tapi bisa disapu tepat di mulut gawang. Sekilas si kulit bundar sudah lewat garis tetapi wasit tidak menganggapnya sebagai gol.

Taiwan mendapat peluang di menit ke-16 tetapi Iris De Rouw bisa menghalau bola dengan kakinya. Namun, ia tidak berdaya mencegah tembakan Yu-Hsuan di menit ke-20. Gawang Indonesia pun bergetar.

Tak puas dengan satu gol, Taiwan kembali menyengat di menit ke-26. Kali ini, tendangan Yu-Hsuan di dalam kotak penalti lagi-lagi bisa ditepis Iris yang bermain gemilang. Lagi, ia menangkap bola di menit ke-27.

Peluang buat Indonesia lewat situasi tendangan penjuru tetapi bola sundulan terlalu lemah hingga mudah ditangkap kiper Wang Yu-Ting di menit ke-42. Skor 1-0 bertahan hingga rehat.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/05/51/3153017/simak_klasemen_akhir_grup_d_kualifikasi_piala_asia_wanita_2026-bE4B_large.jpg
Klasemen Akhir Grup D Kualifikasi Piala Asia Wanita 2026: Timnas Putri Indonesia Posisi 3
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/05/51/3153014/timnas_putri_indonesia_kalah_1_2_dari_timnas_putri_taiwan_di_kualifikasi_piala_asia_wanita_2026-q1RE_large.jpg
Hasil Timnas Putri Indonesia vs Taiwan di Kualifikasi Piala Asia Wanita 2026: Kalah 1-2, Garuda Pertiwi Gagal Lolos
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/05/51/3153007/timnas_putri_indonesia_menyamakan_skor_1_1_di_laga_kontra_timnas_putri_taiwan-Gjb3_large.jpg
Hasil Timnas Putri Indonesia vs Taiwan: Helsya Maeisyaroh Samakan Kedudukan 1-1!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/05/51/3152997/timnas_putri_indonesia_tertinggal_0_1_dari_timnas_putri_taiwan-y4rz_large.jpg
Hasil Timnas Putri Indonesia vs Taiwan: Garuda Pertiwi Tertinggal 0-1
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/06/49/1629113/luca-marini-sebut-marc-marquez-cedera-karena-kerikil-sirkuit-mandalika-dqf.webp
Luca Marini Sebut Marc Marquez Cedera karena Kerikil Sirkuit Mandalika
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/05/marc_marquez_marco_bezzecchi_kecelakaan.jpg
Marco Bezzecchi Disebut Tak Sengaja Tabrak Marc Marquez di Mandalika
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement