Hasil Timnas Putri Indonesia vs Taiwan: Garuda Pertiwi Tertinggal 0-1

TANGERANG – Hasil Timnas Putri Indonesia vs Timnas Putri Taiwan di Kualifkasi Piala Asia Wanita 2026 sudah diketahui hingga menit ke-20. Skor laga di Stadion Indomilk Arena, Tangerang, Banten, Sabtu (5/7/2025) malam WIB, itu untuk sementara 0-1.

Gol buat Taiwan dicetak oleh Su Yu-Hsuan di menit ke-20. Garuda Pertiwi harus berjuang keras mencari gol penyeimbang.

Jalannya Pertandingan

Tuan rumah mencoba langsung tampil agresif lantaran butuh poin penuh. Sebuah peluang bagus didapat pada menit kelima. Umpan terobosan Isa Warps bisa meloloskan Rosdilah Siti di dalam kotak penalti Taiwan.

Tembakan pelan dan datar dilepaskan. Bola bergulir tapi bisa disapu tepat di mulut gawang. Sekilas si kulit bundar sudah lewat garis tetapi wasit tidak menganggapnya sebagai gol.

Taiwan mendapat peluang di menit ke-16 tetapi Iris De Rouw bisa menghalau bola dengan kakinya. Namun, ia tidak berdaya mencegah kans di menit ke-20. Gawang Indonesia pun bergetar.