Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Bentuk Skuad Timnas Indonesia U-20, Frank van Kempen Utamakan Talenta Lokal

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Selasa, 22 Juli 2025 |04:05 WIB
Bentuk Skuad Timnas Indonesia U-20, Frank van Kempen Utamakan Talenta Lokal
Frank van Kempen resmi jadi pelatih Timnas Indonesia U-20. (Foto: PSSI)
A
A
A

JAKARTA – Pelatih Timnas Indonesia U-20, Frank van Kempen, bicara soal pembentukan skuadnya. Juru taktik asal Belanda itu menegaskan dalam membentuk timnya, dia akan fokus pada pemain lokal.

Van Kempen masih belum memulai tugasnya sebagai pelatih skuad Garuda Nusantara. Dia saat ini sedang fokus membantu Gerald Vanenburg di Timnas Indonesia U-23 dalam mengarungi Piala AFF U-23 2025.

Frank van Kempen. (Foto: Laman resmo VVV-Venlo)

1. Tangani Timnas Indonesia U-20

Perjalanan Timnas Indonesia U-23 di Grup A pun terbilang positif. Garuda Muda sedang memuncaki klasemen sementara dengan nilai enam, hasil dari dua kemenangan atas Brunei Darussalam U-23, dan Filipina U-23.

Baru setelah itu, van Kempen akan memusatkan fokusnya dalam membentuk skuad Timnas Indonesia U-20. Dia menegaskan kalau fokus utamanya adalah talenta lokal karena Indonesia memiliki banyak talenta muda berbakat. Namun, dia juga tidak menutup kemungkinan memanggil pemain diaspora.

“Setelah itu, saya akan fokus ke tim U-20 dan mulai memetakan pemain,” terang van Kempen.

“Kami akan mengutamakan talenta lokal terlebih dahulu, karena potensinya banyak. Baru setelah itu kami melihat apakah perlu menambah pemain dari Eropa,” pungkas dia.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/24/51/3157700/jadwal_timnas_indonesia_vs_timnas_irak_mengalami_perubahan_okezone-v5a2_large.jpg
BREAKING NEWS: PSSI Banding ke AFC, Jadwal Timnas Indonesia vs Irak di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Diubah!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/12/51/3154755/frank_van_kempen-5tTy_large.jpg
Belum Melatih, Frank van Kempen Sudah Dihantam Isu Negatif: Indra Sjafri Tak Tinggal Diam!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/06/51/3153076/frank_van_kempen-sTLY_large.jpg
Kata-Kata Frank van Kempen Usai Resmi Ditunjuk Jadi Pelatih Timnas Indonesia U-20
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/05/51/3152898/frank_van_kempen-buYG_large.jpg
Resmi! PSSI Tunjuk Frank van Kempen Jadi Pelatih Timnas Indonesia U-20
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/22/11/1635555/5-pemain-bintang-lahir-dari-piala-dunia-u17-toni-kroos-hingga-neymar-jr-xbs.webp
5 Pemain Bintang Lahir dari Piala Dunia U-17: Toni Kroos hingga Neymar Jr
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/22/pelatih_selangor_fc_christophe_gamel.jpg
Pelatih Selangor FC Kirim Ancaman Serius untuk Persib Bandung
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement