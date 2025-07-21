Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Kisah Fans Harimau Malaya, Terbang Perdana ke Jakarta untuk Nonton Timnas Indonesia U-23 vs Malaysia U-23 di SUGBK

Cikal Bintang , Jurnalis-Senin, 21 Juli 2025 |18:51 WIB
Kisah Fans Harimau Malaya, Terbang Perdana ke Jakarta untuk Nonton Timnas Indonesia U-23 vs Malaysia U-23 di SUGBK
Fans Malaysia sengaja hadir ke SUGBK demi saksikan laga Timnas Indonesia U-23 vs Malaysia U-23. (Foto: Cikal Bintang/Okezone)
JAKARTA - Kisah fans Harimau Malaya, Jonathan Liew yang sengaja terbang perdana ke Jakarta hanya demi menyaksikan laga Timnas Indonesia U-23 vs Malaysia U-23 di laga pamungkas Piala AFF U-23 2025. Laga yang juga disebut El Clasico-nya Asia Tenggara itu terbilang krusial karena menentukan siapa yang lolos ke semifinal.

Jonathan Liew datang bersama sang istri untuk menyaksikan tim kesayangan melawan Timnas Indonesia U-23. Pertandingan itu merupakan laga terakhir Grup A Piala AFF U-23 2025.

Laga Timnas Indonesia U-23 vs Malaysia U-23 akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta pada Senin (21/7/2025) pukul 20.00 WIB. Karena begitu krusial, tak heran jika Jonatahan Liew menyempatkan diri untuk menyaksikan laga tersebut.

1. Pertama Kali ke SUGBK

Liew mengakui, laga ini yang membuatnya rela terbang ke Indonesia. Dia mengatakan, momentum ini akan menjadi kenangan indah baginya.

"Pertama-tama, karena El Clasico yang terkenal antara Indonesia dan Malaysia. Kami memanfaatkan kesempatan ini sebagai kunjungan pertama kami ke Jakarta. Kunjungan pertama, lalu pertandingan pertama," tutur Liew kepada awak media, termasuk Okezone di SUGBK, Senin (21/7/2025).

Fans Malaysia hadir di SUGBK demi Timnas Indonesia U-23 vs Malaysia. (Foto: Cikal Bintang/Okezone)
Fans Malaysia hadir di SUGBK demi Timnas Indonesia U-23 vs Malaysia. (Foto: Cikal Bintang/Okezone)

"Ini (akan) jadi kenangan indah bagi kami. Semoga Malaysia menang," sambungnya.

2. Bicara Peluang Malaysia U-23 ke Semifinal

Timnas Malaysia U-23 sendiri harus memenangkan laga kontra Indonesia jika ingin membuka peluang lolos ke semifinal. Mereka membutuhkan minimal dua gol.

 

