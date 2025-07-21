Prediksi Laga Timnas Indonesia U-23 vs Malaysia U-23 Bakal Sengit, Kapten Harimau Malaya Muda Yakin Menang

JAKARTA – Kapten Tim Nasional (Timnas) Malaysia U-23, Ubaidullah Shamsul prediksi laga melawan Timnas Indonesia U-23 di berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Senin (21/7/2025) malam WIB, bakal berjalan sengit. Ubaidullah mengetahui betul sejarah rivalitas kedua negara.

Kendati demikian, Ubaidullah tetap yakin dan optimistis Malaysia U-23 bakal menang. Apalagi hanya kemenangan yang bisa mengantarkan Harimau Malaya Muda lolos ke semifinal.

1. Prediksi Bakal Sengit

Laga Timnas Indonesia U-23 vs Malaysia U-23 merupakan pertandingan terakhir Grup A Piala AFF U-23. Bagi Garuda Muda, hasil imbang sudah cukup membuat mereka menjadi juara grup, sedangkan Malaysia U-23 perlu menang dengan selisih dua gol untuk posisi amannya.

Terlepas dari kondisi itu, Ubaidullah Shamsul mengaku sangat antusias melawan Skuad Garuda Muda. Hal itu dikarenakan pertemuan kedua tim selalu penuh gengsi karena ingin menjadi terbaik.

"Indonesia tentu punya ekspektasi tinggi, yang seperti kami tahu ketika Malaysia dan Indonesia akan ada rivalitas tinggi," kata Ubaidullah Shamsul di Jakarta, dikutip Senin (21/7/2025).

Susunan pemain Timnas Indonesia U-23 di Piala AFF U-23 2025 (Foto: PSSI)

Malaysia memang dituntut wajib menang atas Timnas Indonesia U-23 untuk dapat lolos ke babak semifinal karena saat ini masih berada di posisi ketiga Grup A dengan tiga poin. Seperti diketahui, setiap juara grup akan memastikan tiket ke semifinal dan satu lainnya diambil dari runner up terbaik.

2. Yakin Menang

Melihat kondisi itu, Ubaidullah mengaku Malaysia U-23 benar-benar dalam tekanan. Namun, ia memastikan tetap percaya diri dan optimistis bisa menang.