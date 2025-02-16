Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Link Live Streaming Timnas Indonesia U-20 vs Uzbekistan U-20 di Piala Asia U-20 2025 di Vision+, Klik di Sini!

Djanti Virantika , Jurnalis-Minggu, 16 Februari 2025 |13:03 WIB
Link Live Streaming Timnas Indonesia U-20 vs Uzbekistan U-20 di Piala Asia U-20 2025 di Vision+, Klik di Sini!
Timnas Indonesia U-20 vs Timnas Uzbekistan U-20. (Foto: Vision+)
A
A
A

LINK live streaming Timnas Indonesia U-20 vs Uzbekistan U-20 di Piala Asia U-20 2025 dapat diketahui dalam artikel ini. Akankah skuad Garuda Nusantara meraih hasil manis?

Ya, Timnas Indonesia U-20 akan melakoni laga kedua mereka di Piala Asia U-20 2025 dengan menghadapi Uzbekistan U-20. Streaming di VISION+ dengan klik di sini.  

timnas indonesia u-20 vs timnas iran u-20 foto pssi

Pertandingan ini dijadwalkan berlangsung di Stadion Shenzhen Youth Football Training Base Centre, Shenzhen, China, pada pukul 17.30 WIB.

Setelah menelan kekalahan 0-3 dari Iran di laga perdana, skuad Garuda Muda bertekad bangkit untuk menjaga peluang lolos ke babak selanjutnya. Persaingan di Grup C semakin ketat, dengan Uzbekistan yang juga tampil solid setelah meraih hasil positif di pertandingan sebelumnya.

Tim asuhan Indra Sjafri harus tampil maksimal untuk menembus pertahanan Uzbekistan dan mengamankan tiga poin penting. Dengan dukungan penuh dari para suporter, Garuda Nusantara siap memberikan performa terbaik mereka di atas lapangan.

Berikut Jadwal dan Link Streaming Timnas Indonesia U-20 vs Uzbekistan U-20:

Hari/Tanggal: Minggu, 16 Februari 2025

Waktu: 17.30 WIB

Channel: Sportstars 2

Streaming: klik di sini

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/51/3184996/pssi-7IRo_large.jpg
Dirtek PSSI Ungkap 4 Alasan Tunjuk Nova Arianto Jadi Pelatih Timnas Indonesia U-20
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/51/3184987/nova_arianto_mengungkap_niat_mulia_sebagai_pelatih_timnas_indonesia_u_20-jBqb_large.jpg
Niat Mulia Nova Arianto Bareng Timnas Indonesia U-20: Bantu Pemain Muda Tembus Skuad Garuda!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/51/3184993/nova_arianto_langsung_mengungkap_tekadnya_untuk_membawa_timnas_indonesia_u_20_menembus_piala_dunia_u_20_2027-VACy_large.jpg
Nova Arianto Bertekad Bawa Timnas Indonesia U-20 ke Piala Dunia U-20 2027
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/51/3184963/nova_arianto_mengungkap_rencana_awalnya_sebagai_pelatih_timnas_indonesia_u_20-cjk7_large.jpg
Dipercaya Jadi Pelatih Timnas Indonesia U-20, Nova Arianto Ungkap Rencana Awal
https://pict.sindonews.net/dyn/850/pena/news/2025/11/21/51/1646639/ajang-gowes-maybank-cycling-series-il-festino-2025-hadirkan-aksi-sosial-hingga-mitigasi-bencana-qdx.jpg
Ajang Gowes Maybank Cycling Series Il Festino 2025 Hadirkan Aksi Sosial hingga Mitigasi Bencana
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/22/pelatih_asal_uzbekistan_timur_kapadze.jpg
Timur Kapadze: Saya Pernah Dihubungi PSSI, tapi…
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement