Link Live Streaming Timnas Indonesia U-20 vs Uzbekistan U-20 di Piala Asia U-20 2025 di Vision+, Klik di Sini!

LINK live streaming Timnas Indonesia U-20 vs Uzbekistan U-20 di Piala Asia U-20 2025 dapat diketahui dalam artikel ini. Akankah skuad Garuda Nusantara meraih hasil manis?

Ya, Timnas Indonesia U-20 akan melakoni laga kedua mereka di Piala Asia U-20 2025 dengan menghadapi Uzbekistan U-20. Streaming di VISION+ dengan klik di sini.

Pertandingan ini dijadwalkan berlangsung di Stadion Shenzhen Youth Football Training Base Centre, Shenzhen, China, pada pukul 17.30 WIB.

Setelah menelan kekalahan 0-3 dari Iran di laga perdana, skuad Garuda Muda bertekad bangkit untuk menjaga peluang lolos ke babak selanjutnya. Persaingan di Grup C semakin ketat, dengan Uzbekistan yang juga tampil solid setelah meraih hasil positif di pertandingan sebelumnya.

Tim asuhan Indra Sjafri harus tampil maksimal untuk menembus pertahanan Uzbekistan dan mengamankan tiga poin penting. Dengan dukungan penuh dari para suporter, Garuda Nusantara siap memberikan performa terbaik mereka di atas lapangan.

Berikut Jadwal dan Link Streaming Timnas Indonesia U-20 vs Uzbekistan U-20:

Hari/Tanggal: Minggu, 16 Februari 2025

Waktu: 17.30 WIB

Channel: Sportstars 2

Streaming: klik di sini