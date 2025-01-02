Klik di Sini! Link Live Streaming Valencia vs Real Madrid di Liga Spanyol 2024-2025 di Vision+

LINK live streaming Valencia vs Real Madrid di Liga Spanyol 2024-2025 di Vision+ dapat diketahui dalam artikel ini. Laga tersebut akan digelar di Stadion Mestalla pada Sabtu 4 Januari 2025 pukul 03.00 WIB.

Ya, pekan ini ajang Liga Spanyol atau LaLiga 2024-2025 berlanjut. Memasuki matchday ke-12, sejumlah laga seru akan tersaji, salah satunya ada Valencia yang akan menjamu Real Madrid di Stadion Mestalla. Laga Valencia vs Real madrid dapat disaksikan streaming melalui Vision+ channel beIN Sports 3 dengan klik di sini.

Pertandingan ini merupakan laga tunda dari pertandingan yang sebelumnya dibatalkan karena cuaca buruk. Namun, penantian ini justru menambah antusiasme penggemar kedua tim.

Valencia yang ingin memperbaiki posisi di zona degradasi, akan menghadapi tantangan berat melawan Real Madrid. Pasalnya, Los Blancos -julukan Real Madrid- saat ini berada di jalur perebutan gelar.

Real Madrid di bawah arahan Carlo Ancelotti, memiliki peluang emas untuk merebut puncak klasemen dari rival mereka, Atletico Madrid. Dengan 40 poin di kantong, Los Blancos hanya terpaut 1 poin dari Atletico.

Kemenangan di Mestalla akan menjadi momentum penting untuk merebut posisi puncak dan semakin mengukuhkan ambisi mereka di LaLiga musim ini. Jangan lewatkan pertandingan penuh tensi ini yang bisa menjadi salah satu titik balik dalam perjalanan perebutan gelar LaLiga 2024-2025.

Simak jadwal streaming Valencia vs Real Madrid di Vision+:

● Tanggal: Sabtu, 4 Januari 2025

● Waktu: 03:00 WIB

● Tempat: Stadion Mestalla

● Channel: beIN Sports 3 di Vision+.