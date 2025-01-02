Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA SPANYOL

Klik di Sini! Link Live Streaming Valencia vs Real Madrid di Liga Spanyol 2024-2025 di Vision+

Djanti Virantika , Jurnalis-Kamis, 02 Januari 2025 |18:14 WIB
Klik di Sini! Link Live Streaming Valencia vs Real Madrid di Liga Spanyol 2024-2025 di Vision+
Saksikan Valencia vs Real Madrid di Vision+. (Foto: Vision+)
A
A
A

LINK live streaming Valencia vs Real Madrid di Liga Spanyol 2024-2025 di Vision+ dapat diketahui dalam artikel ini. Laga tersebut akan digelar di Stadion Mestalla pada Sabtu 4 Januari 2025 pukul 03.00 WIB.

Ya, pekan ini ajang Liga Spanyol atau LaLiga 2024-2025 berlanjut. Memasuki matchday ke-12, sejumlah laga seru akan tersaji, salah satunya ada Valencia yang akan menjamu Real Madrid di Stadion Mestalla. Laga Valencia vs Real madrid dapat disaksikan streaming melalui Vision+ channel beIN Sports 3 dengan klik di sini.

Real Madrid

Pertandingan ini merupakan laga tunda dari pertandingan yang sebelumnya dibatalkan karena cuaca buruk. Namun, penantian ini justru menambah antusiasme penggemar kedua tim.

Valencia yang ingin memperbaiki posisi di zona degradasi, akan menghadapi tantangan berat melawan Real Madrid. Pasalnya, Los Blancos -julukan Real Madrid- saat ini berada di jalur perebutan gelar.

Real Madrid di bawah arahan Carlo Ancelotti, memiliki peluang emas untuk merebut puncak klasemen dari rival mereka, Atletico Madrid. Dengan 40 poin di kantong, Los Blancos hanya terpaut 1 poin dari Atletico.

Kemenangan di Mestalla akan menjadi momentum penting untuk merebut posisi puncak dan semakin mengukuhkan ambisi mereka di LaLiga musim ini. Jangan lewatkan pertandingan penuh tensi ini yang bisa menjadi salah satu titik balik dalam perjalanan perebutan gelar LaLiga 2024-2025.

Simak jadwal streaming Valencia vs Real Madrid di Vision+:

● Tanggal: Sabtu, 4 Januari 2025

● Waktu: 03:00 WIB

● Tempat: Stadion Mestalla

● Channel: beIN Sports 3 di Vision+.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/31/46/3143434/xabi_alonso-6Ob4_large.jpg
2 Jebolan Barcelona yang Diangkut Xabi Alonso ke Real Madrid
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/27/46/3142374/simak_adu_gaji_xabi_alonso_sebagai_pelatih_bayer_leverkusen_dengan_real_madrid-vaOX_large.jpg
Adu Gaji Xabi Alonso sebagai Pelatih Bayer Leverkusen dengan Real Madrid, Bak Bumi dan Langit!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/26/46/3142171/denny_landzaat_sedih_carlo_ancelotti_meninggalkan_real_madrid-tjwP_large.jpg
Asisten Pelatih Timnas Indonesia Denny Landzaat Sedih Carlo Ancelotti Tinggalkan Real Madrid
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/26/46/3141957/barcelona_menang_telak_3_0_atas_athletic_bilbao_di_pekan_terakhir_liga_spanyol_2024_2025-dw1L_large.jpg
Hasil Athletic Bilbao vs Barcelona di Liga Spanyol 2024-2025: Menang 3-0, Blaugrana Tutup Musim dengan Brilian
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/07/11/1629757/persikad-minta-pssi-jatuhkan-sanksi-untuk-pemain-tak-sportif-svj.webp
Persikad Minta PSSI Jatuhkan Sanksi untuk Pemain Tak Sportif
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/05/27/bek_timnas_indonesia_sandy_walsh_foto_pssi.jpg
Sandy Walsh On Fire! Robek Gawang Arab Saudi Lagi?
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement