HOME BOLA LIGA SPANYOL

Terpukau dengan Permainan Wonderkid Como 1907, Carlo Ancelotti: Dia Bakal Jadi Bintang Masa Depan Real Madrid

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Selasa, 31 Desember 2024 |16:54 WIB
Terpukau dengan Permainan Wonderkid Como 1907, Carlo Ancelotti: Dia Bakal Jadi Bintang Masa Depan Real Madrid
Pemain Como 1907, Nico Paz. (Foto: Instagrma/nicopaz10o)
A
A
A

MADRID – Pelatih Real Madrid, Carlo Ancelotti, terpukau dengan penampilan wonderkid, Como 1907, yakni Nico Paz. Menurut Ancelotti, Paz adalah pesepakbola bertalenta yang bakal jadi bintang masa depan Real Madrid.

1. Hubungan Nico Paz dengan Real Madrid

Ancelotti mengaku selalu memantau Paz. Ia sudah mengenal pesepakbola berusia 20 tahun itu karena Paz merupakan jebolan Akademi Madrid.

Sebelum membela Como 1907 di musim 2024-2025, Paz merupakan bagian dari Real Madrid Castilla. Paz dilepas pada musim panas 2024 lalu dengan harga 6 juta euro kepada Como 1907 yang baru naik kasta ke Serie A.

Hebatnya, Paz mampu beradaptasi dengan baik di Liga Italia bersama Como 1907. Sejauh ini, gelandang serang asal Argentina itu sudah mencatatkan 17 laga bersama Como 1907 di Liga Italia 2024-2025 dengan membukukan tiga gol dan empat assist.

Nico Paz kini bela Como 1907

2. Ancelotti Percaya Masa Depan Nico Paz Bersama Real Madrid

Meski kini sudah pindah ke Como 1907, Paz ternyata masih dipantau oleh Ancelotti. Sebab ternyata Ancelotti percaya Paz akan kembali ke Madrid dan menjadi bintang masa depan Los Blancos –julukan Madrid.

“Paz adalah pemain yang selalu kami pantau, dia sangat bagus, dia memiliki bakat yang hebat,” ujar Ancelotti, dikutip dari Football Italia, Selasa (31/12/2024).

Telusuri berita bola lainnya
