HOME BOLA LIGA INDONESIA

Jadwal Siaran Langsung Persib Bandung vs Persija Jakarta di Super League 2025-2026: Macan Kemayoran Sanggup Curi Poin?

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Minggu, 11 Januari 2026 |07:23 WIB
Persija Jakarta siap hadapi Persib Bandung. (Foto: Instagram/persija)
A
A
A

BANDUNG – Tensi tinggi menyelimuti jelang laga klasik antara Persija Jakarta melawan Persib Bandung. Pelatih Persija, Mauricio Souza, secara terbuka mengakui kedalaman skuad Maung Bandung yang bertabur bintang, namun ia menegaskan bahwa anak asuhnya datang ke Bandung tanpa rasa takut sedikit pun untuk mencuri poin penuh.

Pertemuan kedua tim ini terjadi dalam pekan ke-17 Super League 2025-2026. Pertandingan sarat gengsi tersebut dijadwalkan berlangsung di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA) pada Minggu (11/1/2026) pukul 15.30 WIB.

Mauricio Souza menilai Persib merupakan salah satu kandidat terkuat juara musim ini. Ia memprediksi Persija akan menghadapi tekanan luar biasa dari tim tuan rumah sepanjang jalannya pertandingan.

1. Puji Skuad Persib

"Kami tahu kualitas tim tersebut. Tanpa ragu, itu adalah tim yang seharusnya mendapatkan investasi terbesar di Liga," kata Mauricio Souza dalam konferensi pers, dikutip Minggu (11/1/2026).

Sesi latihan Persija Jakarta. (Foto: Instagram/persija)
"Mereka memiliki beberapa pemain tim nasional. Itu adalah tim yang sangat kuat," tambahnya.

Meski demikian, juru taktik asal Brasil tersebut memastikan Persija memiliki modal kuat untuk meladeni permainan tuan rumah. Rizky Ridho dan kawan-kawan disebut tengah dalam kondisi siap tempur demi menjaga harga diri klub ibu kota.

 

