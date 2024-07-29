Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Profil Danish Hakimi, Pemain Timnas Malaysia U-19 yang Bikin Gestur Melet Usai Dilanggar Welber Jardim di Semifinal Piala AFF U-19 2024

Ramdani Bur , Jurnalis-Senin, 29 Juli 2024 |10:52 WIB
Momen Danish Hakimi memberi gestur melet usai dilanggar Welber Jardim. (Foto: X/faz_hrp)
A
A
A

PROFIL Danish Hakimi, pemain Timnas Malaysia U-19 yang bikin gestur melet usai dilanggar Welber Jardim di semifinal Piala AFF U-19 2024 akan diulas Okezone. Di menit 42 laga Timnas Indonesia U-19 vs Timnas Malaysia U-19 yang digelar di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya pada Sabtu 27 Juli 2024 malam WIB, Danish Hakimi mendapat tekel keras dari gelandang Timnas Indonesia U-19, Welber Jardim.

Setelah terjaruh akibat tekel dari Welber Jardim, Danish Hakimi tidak terlihat kesakitan. Gelandang 19 tahun ini justru menjulurkan lidahnya alias melet ketika kamera menyorot ke wajahnya.

Momen Danish Hakimi melet setelah ditekel Welber Jardim

(Momen Danish Hakimi melet setelah ditekel Welber Jardim)

Sontak, tindakan Danish Hakimi ini menyulut emosi netizen Indonesia di media sosial. Bahkan sumpah serapah pun dilepaskan netizen Tanah Air di akun Instagram Danish Hakimi.

Profil Danish Hakimi

Danish Hakimi saat ini tercatat sebagai gelandang Johor Darul Takzim II, tim yang mentas di Malaysia Premier League atau Liga 2 Malaysia. Jika Sanggup menaikkan level permainannya, gelandang kelahiran 5 Januari 2005 ini tinggal menunggu waktu untuk dipromosikan ke tim senior.

Danish Hakimi saat ini berstatus gelandang andalan Timnas Malaysia U-19. Dalam empat laga yang dijalani Timnas Malaysia U-19 di Piala AFF U-19 2024, Danish Hakimi selalu bermain sebagai starter.

Ketika Timnas Malaysia U-19 menang 11-0 atas Brunei Darussalam U-19, Danish Hakimi bahkan mencetak dua gol. Nanti sore, Danish Hakimi akan menutup aksinya bersama Timnas Malaysia U-19 di Piala AFF U-19 2024.

Halaman:
1 2
      
