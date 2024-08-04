Advertisement
SEPAKBOLA DUNIA

Bukan Thailand, Indra Sjafri Sebut Malaysia Jadi Lawan Terberat Timnas Indonesia U-19 di Piala AFF U-19 2024

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Minggu, 04 Agustus 2024 |02:44 WIB
Bukan Thailand, Indra Sjafri Sebut Malaysia Jadi Lawan Terberat Timnas Indonesia U-19 di Piala AFF U-19 2024
Timnas Indonesia U-19 vs Timnas Malaysia U-19 disebut sebagai laga terberat oleh Indra Sjafri (Foto: PSSI)
PELATIH Timnas Indonesia U-19, Indra Sjafri, mengakui Timnas Malaysia U-19 menjadi lawan terberat di Piala AFF U-19 2024. Bukan karena masalah teknik, melainkan adanya beban mental yang sangat besar dalam duel bergengsi kedua negara tersebut.

Sebagaimana diketahui, Timnas Indonesia U-19 sukses menyabet gelar juara Piala AFF U-19 2024 dengan mengalahkan Timnas Thailand U-19 di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Surabaya, 27 Juli. Skuad Garuda Nusantara menang 1-0 berkat gol semata wayang Jens Raven.

Timnas Indonesia U-19 vs Timnas Malaysia U-19 di Piala AFF U-19 2024 (Foto: PSSI)

Indonesia U-19 bisa dibilang tampil sangat sempurna di turnamen tersebut. Mereka selalu meraih kemenangan.

Di babak grup, Indonesia mengalahkan Timnas Filipina U-19, Timnas Kamboja U-19, dan Timnas Timor Leste U-19. Kemudian di babak semifinal, Jens Raven cs menyingkirkan Malaysia dengan skor 1-0.

Indra lalu berbagi cerita usai menjadi juara. Pelatih asal Sumatra Barat itu mengakui laga melawan Malaysia menjadi yang terberat baginya.

“Malaysia. Malaysia ini beratnya di beban mental,” ungkap Indra, dilansir dari kanal Youtube Arya Sinulingga, Minggu (4/8/2024).

“Karena saya pernah dipecat gara-gara kalah dari Malaysia dan lawan Malaysia itu kan ekspektasi masyarakat sama dengan Malaysia lawan kita,” sambung pria berusia 61 tahun itu.

