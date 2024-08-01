Bersinar di Piala AFF U-19 2024, Kadek Arel Mulai Didekati Klub Eropa!

JAKARTA – Penampilan apik bek Timnas Indonesia U-19, Kadel Arel Priyatna, di Piala AFF U-19 2024 membuat sang pemain mendapatkan penawaran untuk bermain abroad alias bermain di Liga 1 Indonesia. Menurut pemaparan Kadek langsung, kini pihaknya sudah didekati sejumlah klub, mulai dari Asia Tenggara, Asia, hingga Eropa!

Kadek Arel berhasil mengantar Timnas Indonesia U-19 juara Piala AFF U-19 2024. Gelar juara kedua didapat Garuda Nusantara usai mengalahkan Thailand U-19 (1-0) di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Jawa Timur pada Senin (29/7/2024) lalu.

Selepas turnamen, Kadek Arel yang tampil penuh mengaku dapat tawaran untuk bermain di luar negeri. Pemain Bali United itu mengungkapkan, manajemen klub sudah memberitahunya soal tawaran tersebut.

“Kalau tawaran ke luar sudah ada, saya sudah dikasih tahu juga dengan manajemen klub saya tapi ya masih rahasia lah,” kata Arel di Jakarta, dikutip pada Kamis (1/8/2024).

Arel mengakui tawaran itu datang dari klub Asia Tenggara hingga Eropa. Walau masih tutup mulut soal klub yang dimaksud, pemain berusia 19 tahun itu menegaskan sangat terbuka untuk bermain di luar negeri.