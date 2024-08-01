Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Selain Indra Sjafri, Ternyata Ada Peran Shin Tae-yong dalam Kesuksesan Dony Tri Pamungkas di Timnas Indonesia U-19

Cikal Bintang , Jurnalis-Kamis, 01 Agustus 2024 |20:35 WIB
Selain Indra Sjafri, Ternyata Ada Peran Shin Tae-yong dalam Kesuksesan Dony Tri Pamungkas di Timnas Indonesia U-19
Pemain Timnas Indonesia U-19, Dony Tri Pamungkas. (Foto: PSSI)
A
A
A

JAKARTA – Permainan kapten Tim Nasional (Timnas) Indonesia U-19, Dony Tri Pamungkas, menjadi sorotan di Piala AFF U-19 2024 lantaran begitu bagus hingga diberikan gelar pemain terbaik di kompetisi tersebut. Ternyata, apiknya permainan Dony bukan karena Indra Sjafri saja, tapi ada juga peran dari pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong.

Dony Tri Pamungkas merupakan pemain yang pernah bermain untuk Timnas Indonesia berbagai kelompok usia. Pemain berusia 19 tahun itu diketahui sempat bermain di Timnas Indonesia U-19 hingga U-23 dan sempat dipanggil untuk tim senior.

Selama itu, Dony sempat merasakan dukungan penuh dari para pelatih. Mulai dari Shin Tae-yong hingga Indra Sjafri. Dony diketahui debut bersama tim nasional (U-20) ketika ditukangi oleh Shin Tae-yong pada 2022.

“Support pelatih yang sudah melatih saya itu sangat berperan ya,” kata Dony di Jakarta, dinukil pada Kamis (1/8/2024).

Dony Tri Pamungkas

Dony pun sedikit berbagi cerita ketika diberi kesempatan debut untuk Timnas Indonesia oleh Shin Tae-yong. Winger Persija Jakarta itu berterima kasih karena sudah mendapatkan kepercayaan dan dukungan dari pelatih asal Korea Selatan tersebut.

“Karena untuk coach Shin Tae-yong, saya ucapkan terima kasih karena sudah memberikan saya kesempatan untuk bisa dilatih sama dia. Kemarin juga di Piala Asia sama dia. Saya sangat berterima kasih,” tutur Dony.

Halaman:
1 2
      
