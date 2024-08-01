Bukan Thailand Apalagi Malaysia, Ini Negara Terberat yang Dihadapi Timnas Indonesia U-19 di Piala AFF U-19 2024 Versi Dony Tri Pamungkas

JAKARTA - Tim Nasional (Timnas) Indonesia U-19 berhasil menjuarai Piala AFF U-19 2024 usai mengalahkan Thailand U-19 di final. Namun, ternyata menurut kapten Timnas Indonesia U-19, Dony Tri Pamungkas, Thailand U-19, bagkan Malaysia, ternyata bukan lawan terberat Garuda Nusantara.

Menurut Dony, Kamboja U-19 justru menjadi lawan terberat yang dihadapan Timnas Indonesia U-19 di Piala AFF U-19 2024.

Ya, Timnas Indonesia U-19 berhasil merebut gelar juara Piala AFF U-19 2024. Kepastian itu didapat dengan kalahkan Thailand U-19 1-0 di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Senin (29/7/2024) lalu.

Skuad Garuda Nusantara tampil sangat moncer dengan tidak pernah menelan kekalahan dari babak grup. Filipina U-19, Kamboja U-19, dan Timor Leste U-19 berhasil mereka bekuk di fase grup. Kemudian Malaysia U-19 juga dihajar di semifinal.

Dony mengakui hampir semua lawannya cukup sulit dikalahkan. Namun menurutnya yang paling membekas adalah ketika menghadapi Kamboja U-19. Pasalnya, Timnas Indonesia U-19 dibuat frustasi menembus pertahanan rapat tim lawan.

Sampai akhirnya, Timnas Indonesia U-19 bisa menang atas Kamboja U-19 dengan skor 2-0. Dua gol itu baru berhasil mereka cetak setelah menit ke-70, lewat gol Kadek Arel dan Iqbal Gwijangge.