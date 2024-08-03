Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Timnas Indonesia U-19 Juara Piala AFF U-19 2024, PSSI Diminta Lakukan Hal Ini

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Sabtu, 03 Agustus 2024 |01:12 WIB
Timnas Indonesia U-19 Juara Piala AFF U-19 2024, PSSI Diminta Lakukan Hal Ini
Timnas Indonesia U-19 juara Piala AFF U-19 2024. (Foto: PSSI)
JAKARTA – PSSI diminta masifkan kompetisi usia muda usai Timnas Indonesia U-19 sukses menyabet gelar juara Piala AFF U-19 2024. Hal ini disampaikan pengamat sepakbola Tanah Air, Mohamad Kusnaeni.

Sebagaimana diketahui, Timnas Indonesia U-19 berhasil keluar sebagai juara Piala AFF U-19 2024. Tentunya, publik ingin para pemain Skuad Garuda Nusantara tetap terjaga dan kualitasnya terus meningkat.

PSSI sebenarnya sudah punya cara tersendiri agar para pemain muda Timnas Indonesia tidak layu. Salah satu caranya adalah dengan menggelar pemusatan latihan (TC) jangka menengah dan panjang yang sering dilakukan di luar negeri.

Timnas Indonesia U-19

Bung Kus -sapaan akrab Kusnaeni- tidak masalah dengan konsep seperti itu, dengan catatan tidak dijadikan konsep utama. Menurutnya, model pembinaan agar para pemain tidak layu dan bibit pemain Timnas Indonesia selalu muncul adalah dengan memprioritaskan kompetisi usia muda.

“Model pembinaan yang paling efektif tetap mengedepankan kompetisi usia muda. Kompetisi domestik untuk pemain usia 13, 15, 17, 19 tahun yang tidak hanya melibatkan klub-klub Liga 1 atau Liga 2,” kata Bung Kus kepada MNC Portal Indonesia, Jumat 2 Agustus 2024.

