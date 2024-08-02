Kafiatur Rizky Nilai Penampilan Timnas Indonesia U-19 Belum Maksimal meski Juara Piala AFF U-19 2024

Kafiatur Rizky merasa penampilan Timnas Indonesia U-19 belum maksimal meski juara Piala AFF U-19 2024 (Foto: Instagram/@dewaunitedfc)

JAKARTA – Gelandang Timnas Indonesia U-19, Kafiatur Rizky, menilai penampilan timnya belum maksimal di Piala AFF U-19 2024. Padahal, Garuda Nusantara keluar sebagai juara.

Timnas Indonesia U-19 menyabet gelar juara Piala AFF U-19 dengan mengalahkan Timans Thailand U-19 di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Surabaya, Senin 29 Juli 2024 malam WIB. Mereka menang 1-0 berkat gol semata wayang Jens Raven.

Anak asuh Indra Sjafri tampil sangat ciamik sejak babak grup. Timnas Indonesia U-19 tidak pernah mencicipi kekalahan atau imbang. Hasil kemenangan selalu mereka dapat di turnamen tersebut.

Kendati berhasil keluar sebagai juara, Kafiatur menilai kalau para pemain Timnas Indonesia U-19 belum tampil maksimal. Menurutnya, proses dalam membangun serangan masih perlu dibenahi.

“Kalau menurut saya sih belum maksimal ya, mungkin masih banyak yang kurang juga,” ujar Kafiatur, dikutip Jumat (2/8/2024).

“Kemarin kami juga banyak bertahannya, ya bisa diperbaiki lagi untuk menyerang,” lanjut pemain Dewa United itu.