HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Kafiatur Rizky Nilai Penampilan Timnas Indonesia U-19 Belum Maksimal meski Juara Piala AFF U-19 2024

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Jum'at, 02 Agustus 2024 |14:10 WIB
Kafiatur Rizky Nilai Penampilan Timnas Indonesia U-19 Belum Maksimal meski Juara Piala AFF U-19 2024
Kafiatur Rizky merasa penampilan Timnas Indonesia U-19 belum maksimal meski juara Piala AFF U-19 2024 (Foto: Instagram/@dewaunitedfc)
A
A
A

JAKARTA – Gelandang Timnas Indonesia U-19, Kafiatur Rizky, menilai penampilan timnya belum maksimal di Piala AFF U-19 2024. Padahal, Garuda Nusantara keluar sebagai juara.

Timnas Indonesia U-19 menyabet gelar juara Piala AFF U-19 dengan mengalahkan Timans Thailand U-19 di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Surabaya, Senin 29 Juli 2024 malam WIB. Mereka menang 1-0 berkat gol semata wayang Jens Raven.

Timnas Indonesia U-19

Anak asuh Indra Sjafri tampil sangat ciamik sejak babak grup. Timnas Indonesia U-19 tidak pernah mencicipi kekalahan atau imbang. Hasil kemenangan selalu mereka dapat di turnamen tersebut.

Kendati berhasil keluar sebagai juara, Kafiatur menilai kalau para pemain Timnas Indonesia U-19 belum tampil maksimal. Menurutnya, proses dalam membangun serangan masih perlu dibenahi.

“Kalau menurut saya sih belum maksimal ya, mungkin masih banyak yang kurang juga,” ujar Kafiatur, dikutip Jumat (2/8/2024).

“Kemarin kami juga banyak bertahannya, ya bisa diperbaiki lagi untuk menyerang,” lanjut pemain Dewa United itu.

Halaman:
1 2
      
Telusuri berita bola lainnya
