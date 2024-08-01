Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Timnas Indonesia U-19 Juarai Piala AFF U-19 2024, Adaptasi Cepat Jens Raven Bersama Garuda Nusantara Tuai Pujian

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Kamis, 01 Agustus 2024 |15:02 WIB
Timnas Indonesia U-19 Juarai Piala AFF U-19 2024, Adaptasi Cepat Jens Raven Bersama Garuda Nusantara Tuai Pujian
Jens Raven menjadi penentu kemenangan Timnas Indonesia U-19 atas Thailand U-19 di Final Piala AFF U-19 2024 (Foto: PSSI)
A
A
A

JENS Raven mendapat banyak pujian usai membawa Timnas Indonesia U-19 menjadi juara di Piala AFF U-19 2024. Pengamat sepak bola Tanah Air, Mohamad Kusnaeni, menilai pemain berdarah Belanda itu mampu beradaptasi dengan sangat baik bersama skuad Garuda Nusantara.

Striker berpostur jangkung itu mengemas empat gol di ajang Piala AFF U-19 2024 kemarin. Bahkan satu gol yang dicetaknya sangat penting. Jens Raven cetak satu-satunya gol kemenangan untuk Timnas Indonesia U-19 di partai final kontra Thailand U-19.

 

Berkat gol semata wayangnya itu, Timnas Indonesia U-19 keluar sebagai juara Piala AFF U-19 2024. Ini menjadi trofi kedua Skuad Garuda Nusantara di ajang tersebut setelah pertama kali didapat pada edisi 2013.

Penampilan ciamik Jens Raven pun mendapat jempol dari Bung Kus -sapaan akrab Kusnaeni. Dia cukup takjub dengan striker FC Dordrecht U-21 itu karena mampu beradaptasi dengan sangat baik dengan Skuad Garuda Nusantara.

 BACA JUGA:

“Raven memang tampil menonjol selama turnamen (Piala AFF U-19 2024). Kemampuannya beradaptasi juga sangat baik,” kata Bung Kus kepada MNC Portal Indonesia, Kamis (1/8/2024).

“Dia tidak hanya cepat membaur di luar lapangan, tapi juga cepat beradaptasi dengan rekan-rekannya di lapangan,” lanjut.

Halaman:
1 2
      
