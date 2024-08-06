Timnas Indonesia U-19 Berpotensi Ciptakan Kejutan di Seoul Earth On Us Cup 2024

Timnas Indonesia U-19 akan mengikuti mini turnamen di Korea Selatan pada akhir Agustus mendatang (Foto: PSSI)

MEDIA Korea Selatan, Edaily KR menyebut Timnas Indonesia U-19 jadi salah satu tim kuda hitam di mini turnamen Seoul Earth On Us Cup 2024. Mereka pun mengingatkan partisipan lainnya untuk waspada terhadap kejutan Garuda Nusantara.

Seperti diketahui, Timnas Indonesia U-19 akan mengikuti mini turnamen Seoul Earth On Us Cup 2024. Turnamen itu akan berlangsung di Seoul Mokdong Stadium, Seoul, Korea Selatan pada 28 Agustus sampai dengan 1 September 2024.

Garuda Nusantara akan bertemu dengan Argentina U-19 (28/8/2024), Thailand U-19 (30/8/2024), dan Korea Selatan U-19 (1/9/2024). Kompetisi ini berformat liga dengan enam pertandingan untuk menentukan sang juara.

Media Korea Selatan Edaily KR menilai Timnas Indonesia U-19 adalah kuda hitam dalam turnamen ini. Akan tetapi, Edaily KR juga menyebut Garuda Nusantara patut diwaspadai mengingat baru menjuarai Piala AFF U-19 2024.

“Timnas Indonesia U-19 yang menjadi sumber masa depan pelatih Shin Tae-yong juga menjadi tim yang patut diwaspadai sebagai kuda hitam di turnamen ini,” tulis Edaily K.

Pelatih Timnas Indonesia U-19, Indra Sjafri memang tidak memasang target tinggi di Seoul Earth On Us Cup 2024. Pelatih asal Sumatera Barat itu memandang tiga pertandingan mendatang sebagai bagian dari persiapan jelang Kualifikasi Piala Asia U-20 2025.