Timnas Indonesia U-19 Punya Peluang Lolos ke Piala Asia U-20 2025

TIMNAS Indonesia U-19 diyakini bisa menembus Piala Asia U-20 2025. Pasalnya, Skuad Garuda Nusantara diuntungkan dengan bermain di kandang sendiri pada babak kualifikasi.

Seperti diketahui, Timnas Indonesia U-19 akan beraksi di babak Kualifikasi Piala Asia U-20 2025. Skuad Garuda Nusantara tergabung dalam Grup F bersama Yaman, Timor Leste, dan Maladewa.

Timnas Indonesia U-19 bisa dibilang mendapat keuntungan. Pasalnya, tim arahan Indra Sjafri itu menjadi tuan rumah di babak tersebut. Untuk lokasi, rencananya PSSI akan memainkan laga tersebut di Jakarta.

Pengamat sepak bola Tanah Air, Ronny Pangemanan, optimistis Timnas Indonesia U-19 bakal melewati rintangan di babak kualifikasi. Selain karena berstatus tuan rumah, pria yang akrab disapa bung Ropan itu merasa lawan-lawan di Grup F tidak terlalu berat.

“Kita rasa Indonesia pasti akan lolos. Indonesia sebagai tuan rumah dan grup bisa kita atasi dengan bersama Maladewa, Yaman, dan Timor Leste,” kata bung Ropan, mengutip dari kanal Youtubenya, Kamis (8/8/2024).

Timnas Indonesia U-19 sendiri memiliki modal bagus dalam menatap babak Kualifikasi Piala Asia U-20 2025. Pasalnya, Skuad Garuda Nusantara berhasil menyabet gelar juara Piala AFF U-19 2024.