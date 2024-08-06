Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

2 Pemain Timnas Indonesia U-19 yang Tak Dipanggil Indra Sjafri ke Turnamen Korea Selatan, Nomor 1 Jens Raven

Djanti Virantika , Jurnalis-Selasa, 06 Agustus 2024 |15:17 WIB
2 Pemain Timnas Indonesia U-19 yang Tak Dipanggil Indra Sjafri ke Turnamen Korea Selatan, Nomor 1 Jens Raven
Jens Raven kala membela Timnas Indonesia U-19. (Foto: PSSI)
A
A
A

2 pemain Timnas Indonesia U-19 yang tak dipanggil Indra Sjafri ke turnamen Korea Selatan menarik diulas. Salah satunya ada Jens Raven.

Diketahui, Timnas Indonesia U-19 akan mentas dalam turnamen mini di Korea Selatan pada 28 Agustus hingga 1 September 2024. Ajang ini bertajuk Seoul Earth On Us Cup 2024.

Turnamen mini di Korea Selatan ini hanya akan diikuti 4 negara top. Selain Timnas Indonesia U-19, ada juga Argentina, Thailand, dan juga tuan rumah Korea Selatan.

Tentunya, ajang ini jadi penting untuk persiapan Timnas Indonesia U-19 yang akan menghadapi Kualifikasi Piala Asia Asia U-20 2025. Dalam ajang yang akan digelar pada 21-29 September 2024, itu, Garuda Nusantara -julukan Timnas Indonesia U-19- yang masuk Grup F akan menghadapi Yaman, Timor Leste, dan Maladewa.

Sayangnya, sejumlah pemain bintang Timnas Indonesia U-19 tak bisa ikut mentas di turnamen mini di Korea Selatan itu. Siapa saja mereka?

Berikut 2 pemain Timnas Indonesia U-19 yang tak dipanggil Indra Sjafri ke turnamen Korea Selatan.

2. Welber Jardim

Welber Jardim

Salah satu pemain Timnas Indonesia U-19 yang tak dipanggil Indra Sjafri ke turnamen Korea Selatan adalah Welber Jardim. Pelatih Timnas Indonesia U-19, Indra Sjafri, memastikan Welber tidak akan bergabung ke tim.

Soal penyebab pasti Welber harus absen, Indra tak menjelaskan secara gamblang. Tetapi, ketidakhadiran Welber tentunya disayangkan karena dia selalu bisa memberi kontribusi besar ke tim saat mentas di Piala AFF U-19 2024 hingga membawa Timnas Indonesia U-19 juara.

