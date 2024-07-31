Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Media Vietnam Puji Setinggi Langit Program Naturalisasi Timnas Indonesia Berkat Jens Raven

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Rabu, 31 Juli 2024 |13:11 WIB
Media Vietnam Puji Setinggi Langit Program Naturalisasi Timnas Indonesia Berkat Jens Raven
Karena Jens Raven, media Vietnam memuji proses naturalisasi pemain Timnas Indonesia (Foto: Instagram/@jensraven9)
A
A
A

MEDIA Vietnam memuji setinggi langit program naturalisasi Timnas Indonesia berkat Jens Raven. Sebab, sang pemain mampu pamer kualitas di ajang Piala AFF U-19 2024.

Seperti diketahui, Jens menjadi aktor kemenangan Timnas Indonesia U-19 atas Timnas Thailand U-19 di final Piala AFF U-19 2024. Bertanding di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Senin 29 Juli 2024, ia menjadi satu-satunya pencetak gol yang sekaligus membawa Garuda Nusantara juara.

Jens Raven

Ini menjadi gelar kedua Indonesia di Piala AFF U-19. Di sisi lain, ini menjadi gelar pertama Jens bersama Timnas Indonesia U-19 sejak dinaturalisasi. Tak ayal, ia sangat emosional dalam merayakan kemenangan ini.

Setelah pertandingan, pemain FC Dordrecht U-21 itu menangis sesegukan di pinggir lapangan. Bahkan, tangisan itu tak berhenti saat diwawancarai oleh reporter.

Melihat ketulusan Jens Raven, media Vietnam, Soha.vn, menarik kritikannya pada program naturalisasi Timnas Indonesia. Dalam pemberitaan terbarunya, mereka menyebut jika Negeri Paman Ho perlu melihat bagaimana naturalisasi Indonesia berjalan dengan baik.

“Melihat air mata Jens Raven, kita mungkin perlu memikirkan kembali perdebatan apakah kebijakan naturalisasi Indonesia efektif dalam jangka panjang?” tulis Soha dikutip Okezone, Rabu (31/7/2024).

Lebih lanjut, Soha juga menyoroti kebijakan yang diambil PSSI dalam urusan naturalisasi pemain. Media ternama Vietnam itu menyebut jika federasi tengah menyusun rencana jangka panjang untuk sepakbola.

Sebab, setelah sebelumnya melakukan naturalisasi pada pemain-pemain di usia matang, sekarang PSSI mulai banyak menaturalisasi pemain muda. Dengan begitu, mereka akan menjadi tumpuan dalam periode yang panjang.

“Setelah menaturalisasi pemain ras campuran yang lebih tua untuk tim nasional, kebijakan sepakbola Indonesia menjadi semakin bijaksana. Mereka banyak menaturalisasi pemain muda yang mampu berkontribusi bertahun-tahun di timnas Indonesia,” tulis Soha.

