Kadek Arel Ungkap Kunci Sukses Timnas Indonesia U-19 Juara Piala AFF U-19 2024

SURABAYA - Pemain Tim Nasional (Timnas) Indonesia U-19, Kadek Arel mengatakan ada tiga faktor yang membuat Garuda Nusantara –julukan Timnas Indonesia U-19– sukses menjuarai Piala AFF U-19 2024. Faktor pertama karena kehendak Tuhan Yang Maha Esa, lalu kerja keras para pemain, serta doa dan dukungan dari masyaraka Indonesia.

Berkat ketiga faktor itu, Kadek Arel merasa Timnas Indonesia U-19 pun bisa dengan mulus menjuarai Piala AFF U-19 2024. Meski memang tidak mudah, perjuangan Timnas Indonesia U-19 itu akhirnya terbayarkan usai menang 1-0 atas Thailand U-19 pada final Piala AFF U-19 2024 di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Surabaya, Senin (29/7/2024) malam WIB.

Usai laga, Kadek Arel mengatakan semua ini atas rencana Tuhan Timnas Indonesia U-19 sukses menjadi juara Piala AFF U-19 2024. Dia menilai hal itu pun karena Garuda Nusantara terus berbenah diri dari laga ke laga yang dimainkan agar tampil lebih baik.

"Berkat dari Tuhan, kerja keras pemain, terima kasih semua masyarakat Indonesia kami bisa juara, terima kasih," kata Kadek Arel usai laga, dikutip Senin (29/7/2024).

Pemain Bali United itu mengatakan Timnas Indonesia U-19 memang selalu menikmati berbagai intruksi sang pelatih Indra Sjafri agar makin solid dan matang. Sebab, target Timnas Indonesia U-19 bukan hanya menjadi juara, tetapi juga dapat lolos Piala Asia U-20 2025 dan Piala Dunia U-20 2025.