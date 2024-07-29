Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Kadek Arel Ungkap Kunci Sukses Timnas Indonesia U-19 Juara Piala AFF U-19 2024

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Senin, 29 Juli 2024 |23:32 WIB
Kadek Arel Ungkap Kunci Sukses Timnas Indonesia U-19 Juara Piala AFF U-19 2024
Pemain Timnas Indonesia U-19, Kadek Arel Priyatna. (Foto: Instagram/arelpriyatnaa_)
A
A
A

SURABAYA - Pemain Tim Nasional (Timnas) Indonesia U-19, Kadek Arel mengatakan ada tiga faktor yang membuat Garuda Nusantara –julukan Timnas Indonesia U-19– sukses menjuarai Piala AFF U-19 2024. Faktor pertama karena kehendak Tuhan Yang Maha Esa, lalu kerja keras para pemain, serta doa dan dukungan dari masyaraka Indonesia.

Berkat ketiga faktor itu, Kadek Arel merasa Timnas Indonesia U-19 pun bisa dengan mulus menjuarai Piala AFF U-19 2024. Meski memang tidak mudah, perjuangan Timnas Indonesia U-19 itu akhirnya terbayarkan usai menang 1-0 atas Thailand U-19 pada final Piala AFF U-19 2024 di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Surabaya, Senin (29/7/2024) malam WIB.

Usai laga, Kadek Arel mengatakan semua ini atas rencana Tuhan Timnas Indonesia U-19 sukses menjadi juara Piala AFF U-19 2024. Dia menilai hal itu pun karena Garuda Nusantara terus berbenah diri dari laga ke laga yang dimainkan agar tampil lebih baik.

"Berkat dari Tuhan, kerja keras pemain, terima kasih semua masyarakat Indonesia kami bisa juara, terima kasih," kata Kadek Arel usai laga, dikutip Senin (29/7/2024).

Timnas Indonesia U-19 vs Thailand U-19 (Instagram/changsuek)

Pemain Bali United itu mengatakan Timnas Indonesia U-19 memang selalu menikmati berbagai intruksi sang pelatih Indra Sjafri agar makin solid dan matang. Sebab, target Timnas Indonesia U-19 bukan hanya menjadi juara, tetapi juga dapat lolos Piala Asia U-20 2025 dan Piala Dunia U-20 2025.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/51/3043898/bukan-thailand-indra-sjafri-sebut-malaysia-jadi-lawan-terberat-timnas-indonesia-u-19-di-piala-aff-u-19-2024-HxIu3hrExV.jpg
Bukan Thailand, Indra Sjafri Sebut Malaysia Jadi Lawan Terberat Timnas Indonesia U-19 di Piala AFF U-19 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/02/51/3043296/timnas-indonesia-u-19-juara-piala-aff-u-19-2024-pssi-diminta-lakukan-hal-ini-79dwKZQOOs.jpg
Timnas Indonesia U-19 Juara Piala AFF U-19 2024, PSSI Diminta Lakukan Hal Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/02/51/3043292/kafiatur-rizky-nilai-penampilan-timnas-indonesia-u-19-belum-maksimal-meski-juara-piala-aff-u-19-2024-QoCCg8ZYI1.jpg
Kafiatur Rizky Nilai Penampilan Timnas Indonesia U-19 Belum Maksimal meski Juara Piala AFF U-19 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/01/51/3043020/selain-indra-sjafri-ternyata-ada-peran-shin-tae-yong-dalam-kesuksesan-dony-tri-pamungkas-di-timnas-indonesia-u-19-DpMYBCYF8g.jpg
Selain Indra Sjafri, Ternyata Ada Peran Shin Tae-yong dalam Kesuksesan Dony Tri Pamungkas di Timnas Indonesia U-19
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/06/11/1641097/jangan-lewatkan-aksi-kevin-diks-pada-borussia-monchengladbach-vs-fc-koln-di-bundesliga-minggu-ini-live--ekslusif-hanya-di-rcti-eun.webp
Jangan Lewatkan Aksi Kevin Diks pada Borussia Monchengladbach vs FC Koln di Bundesliga Minggu Ini, LIVE & Ekslusif Hanya di RCTI
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/13/timnas_indonesia_u_22_dony_tri.jpg
Resmi! Timnas Indonesia U-22 Vs Mali di FIFA Matchday November 2025
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement