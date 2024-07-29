Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Masyarakat Malaysia Iri Timnas Indonesia U-19 Juara Piala AFF U-19 2024: Sudah 11 Tahun Tak Juara!

Ramdani Bur , Jurnalis-Senin, 29 Juli 2024 |23:09 WIB
Masyarakat Malaysia Iri Timnas Indonesia U-19 Juara Piala AFF U-19 2024: Sudah 11 Tahun Tak Juara!
Masyarakat Malaysia iri Timnas Indonesia U-19 juara Piala AFF U-19 2024. (FotoL Instagram/@timnasindonesia)
A
A
A

MASYARAKAT Malaysia iri Timnas Indonesia U-19 juara Piala AFF U-19 2024. Beragam komentar disampaikan netizen Malaysia di media sosial setelah Timnas Indonesia U-19 memastikan gelar juara Piala AFF U-19 2024 usai menang 1-0 atas Thailand U-19 di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Senin (29/7/2024) malam WIB.

“Indonesia juara AFF U-19 setelah 11 tahun tidak juara,” tulis akun @OneFootballM.

Masyarakat Malaysia iri Timnas Indonesia juara Piala AFF U-19 2024. (Foto: X/@OneFootballM)

(Masyarakat Malaysia iri Timnas Indonesia juara Piala AFF U-19 2024. (Foto: X/@OneFootballM)

“Juara karena main di kandang sendiri,” sindir akun @zack_hafiz.

“Secara Permainan Malaysia lebih baik dari Indonesia, tapi kali ini rezeki Indonesia juara,” sambung akun @khoceng03.

Gelar ini merupakan trofi Piala AFF U-19 kedua yang didapatkan Timnas Indonesia U-19. Sebelumnya, skuad Garuda Nusantara -julukan Timnas Indonesia U-19- mendapatkannya setelah menang adu penalti atas Timnas Vietnam U-19 pada 2023.

Koleksi dua gelar membuat Timnas Indonesia U-19 menempati posisi dua dengan gelar terbanyak. Timnas Indonesia U-19 bersanding dengan Malaysia U-19 dan Myanmar U-19 yang juga mengoleksi dua trofi Piala AFF U-19.

