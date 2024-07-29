Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Media Malaysia Puji Timnas Indonesia U-19 Juara Piala AFF U-19 2024, Akui Kualitas Para Pemain Terutama Jens Raven!

Ramdani Bur , Jurnalis-Senin, 29 Juli 2024 |22:45 WIB
Media Malaysia Puji Timnas Indonesia U-19 Juara Piala AFF U-19 2024, Akui Kualitas Para Pemain Terutama Jens Raven!
Media Malaysia puji Timnas Indonesia U-19 juara Piala AFF U-19 2024. (Foto: X/@TimnasIndonesia)
A
A
A

MEDIA Malaysia @malaysiafootballleague, melempar pujian kepada Timnas Indonesia U-19 yang keluar sebagai juara Piala AFF U-19 2024. Mereka menyebut para pemain Timnas Indonesia U-19 memiliki kualitas, khususnya Jens Raven.

“Indonesia juara Piala AFF U-19. Selamat! Pemain Indonesia sangat berkualitas, terutama Jens Raven,” tulis @malaysiafootballleague.

Media Malaysia puji Timnas Indonesia U-19 juara Piala AFF U-19 2024. (Foto: Instagram/@malaysiafootballleague)

(Media Malaysia puji Timnas Indonesia U-19 juara Piala AFF U-19 2024. (Foto: Instagram/@malaysiafootballleague)

Timnas Indonesia U-19 keluar sebagai juara Piala AFF U-19 2024 setelah menang 1-0 atas Thailand U-19 dalam laga final yang dilangsungkan di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya, Senin (29/7/2024) malam WIB.

Gol tunggal kemenangan Timnas Indonesia U-19 dicetak Jens Raven pada menit ke-17, memanfaatkan assist Kadek Arel. Keluarnya Timnas Indonesia U-19 sebagai juara Piala AFF U-19 2024 tidak mengherankan.

Timnas Indonesia U-19 tampil luar biasa di Piala AFF U-19 2024. Dibilang luar biasa karena Timnas Indonesia U-19 menjadi satu-satunya tim yang menyapu bersih lima laga Piala AFF U-19 2024 dengan kemenangan.

Berturut-turut, Timnas Indonesia U-19 menang 6-0 atas Filipina U-19, menghajar Kamboja U-19 (2-0), menggilas Timor Leste U-19 (6-2), menumbangkan Malaysia U-19 (1-0) dan mempermalukan Thailand U-19 (1-0).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/08/51/3045870/timnas-indonesia-u-19-punya-peluang-lolos-ke-piala-asia-u-20-2025-t7RdVEqnxS.png
Timnas Indonesia U-19 Punya Peluang Lolos ke Piala Asia U-20 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/06/51/3045010/2-pemain-timnas-indonesia-u-19-yang-tak-dipanggil-indra-sjafri-ke-turnamen-korea-selatan-nomor-1-jens-raven-UFbF1C2YAO.jpg
2 Pemain Timnas Indonesia U-19 yang Tak Dipanggil Indra Sjafri ke Turnamen Korea Selatan, Nomor 1 Jens Raven
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/06/51/3044743/timnas-indonesia-u-19-berpotensi-ciptakan-kejutan-di-seoul-earth-on-us-cup-2024-YwTkmjGcvU.png
Timnas Indonesia U-19 Berpotensi Ciptakan Kejutan di Seoul Earth On Us Cup 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/05/51/3044549/susul-jens-raven-welber-jardim-juga-absen-bela-timnas-indonesia-u-19-saat-lawan-argentina-hingga-korea-selatan-dalam-mini-turnamen-ro6zMrvmhq.jpg
Susul Jens Raven, Welber Jardim Juga Absen Bela Timnas Indonesia U-19 saat Lawan Argentina hingga Korea Selatan dalam Mini Turnamen
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/06/11/1640935/jadwal-timnas-indonesia-vs-brasil-di-piala-dunia-u17-2025-tonton-gratis-di-sini-jmu.webp
Jadwal Timnas Indonesia vs Brasil di Piala Dunia U-17 2025: Tonton Gratis di Sini
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/06/striker_timnas_brasil_u_17_ruan_pablo.jpg
Usai Bantai Honduras 7-0, Striker Brasil Ancam Timnas Indonesia U-17
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement