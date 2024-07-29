Media Malaysia Puji Timnas Indonesia U-19 Juara Piala AFF U-19 2024, Akui Kualitas Para Pemain Terutama Jens Raven!

Media Malaysia puji Timnas Indonesia U-19 juara Piala AFF U-19 2024. (Foto: X/@TimnasIndonesia)

MEDIA Malaysia @malaysiafootballleague, melempar pujian kepada Timnas Indonesia U-19 yang keluar sebagai juara Piala AFF U-19 2024. Mereka menyebut para pemain Timnas Indonesia U-19 memiliki kualitas, khususnya Jens Raven.

“Indonesia juara Piala AFF U-19. Selamat! Pemain Indonesia sangat berkualitas, terutama Jens Raven,” tulis @malaysiafootballleague.

(Media Malaysia puji Timnas Indonesia U-19 juara Piala AFF U-19 2024. (Foto: Instagram/@malaysiafootballleague)

Timnas Indonesia U-19 keluar sebagai juara Piala AFF U-19 2024 setelah menang 1-0 atas Thailand U-19 dalam laga final yang dilangsungkan di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya, Senin (29/7/2024) malam WIB.

Gol tunggal kemenangan Timnas Indonesia U-19 dicetak Jens Raven pada menit ke-17, memanfaatkan assist Kadek Arel. Keluarnya Timnas Indonesia U-19 sebagai juara Piala AFF U-19 2024 tidak mengherankan.

Timnas Indonesia U-19 tampil luar biasa di Piala AFF U-19 2024. Dibilang luar biasa karena Timnas Indonesia U-19 menjadi satu-satunya tim yang menyapu bersih lima laga Piala AFF U-19 2024 dengan kemenangan.

Berturut-turut, Timnas Indonesia U-19 menang 6-0 atas Filipina U-19, menghajar Kamboja U-19 (2-0), menggilas Timor Leste U-19 (6-2), menumbangkan Malaysia U-19 (1-0) dan mempermalukan Thailand U-19 (1-0).