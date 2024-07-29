Usai Juara Piala AFF U-19 2024, Indra Sjafri Optimis Bawa Timnas Indonesia U-19 Lolos Piala Dunia U-20 2025

SURABAYA - Pelatih Tim Nasional (Timnas) Indonesia U-19, Indra Sjafri bangga karena baru saja membantu timnya menjuarai Piala AFF U-19 2024. Kemenangan itu lantas membuat Indra Sjafri semakin percaya diri dapat mengantarkan Garuda Nusantara Lolos ke Piala Dunia U-20 2025.

Ya, Timnas Indonesia U-19 baru saja juara Piala AFF U-19 2024 usai menang atas Thailand U-19 pada Senin (29/7/2024) malam WIB. Bermain Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Surabaya, Garuda Nusantara tepatnya juara dengan kemenangan 1-0 berkat gol yang dicetak Jens Raven (17’).

Usai juara Piala AFF U-19 2024, pelatih berusia 61 tahun itu mengatakan juara Piala AFF U-19 bukan menjadi target sesungguhnya Timnas Indonesia U-19. Akan tetapi, target tim itu adalah lolos ke Piala Dunia U-20 2025.

"Ketua Umum PSSI Erick Thohir menargetkan kami lolos dari kualifikasi Piala Asia 2025 dan lolos kualifikasi Piala Dunia. Hal itu tidak mustahil, kami lakukan dengan kerja keras dan saling menguatkan," ungkap Indra Sjafri usai laga, Senin (29/7/2024).

Karena alasan itulah, Indra Sjafri mengatakan Timnas Indonesia U-19 jangan berpuas diri dengan capaian saat ini. Dia pun akan menempa Timnas Indonesia U-19 agar performanya meningkat dan bisa menembus Piala Dunia U-20 2025 sesuai yang ditargetkan.

"Saya yakin bisa bawa ke Piala Dunia U-20," tambah Indra Sjafri.