Timnas Indonesia U-19 Rebut Gelar Piala AFF U-19 untuk Kedua Kalinya, Lagi-Lagi Berkat Indra Sjafri

SURABAYA - Pelatih Tim Nasional (Timnas) Indonesia U-19, Indra Sjafri tengah berbangga usai mengantarkan timnya tersebut menjuarai Piala AFF U-19 2024. Lebih spesialnya lagi, itu gelar kedua Garuda Nusantara di Piala AFF U-19 dan yang pertama pun berkat tangan dingin pelatih berusia 61 tahun tersebut.

Ya, Indra Sjafri berhasil menyabet trofi keduanya di ajang Piala AFF U-19 usai mebantu Timnas Indonesia U-19 menang 1-0 atas Thailand U-19 di final Piala AFF U-19 2024, di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Surabaya, pada Senin (29/7/2024) malam WIB.

Sebelumnya, Skuad Garuda Nusantara meraih juara Piala AFF U-19 pada edisi 2013. Pada ajang Piala AFF U-19 2013 itu, Timnas Indonesia U-19 menang atas Vietnam U-19 lewat drama adu penalti dengan skor 7-6.

Dalam dua edisi itu Indra Sjafri mengarsiteki Timnas Indonesia U-19. Tentunya menjadi catatan positif untuk pelatih asal Sumatera Barat tersebut.

Dalam Piala AFF U-19 2024, performa Jens Raven dan kolega bisa dikatakan sempurna. Pasalnya, Timnas Indonesia U-19 selalu menang dari lima laga yang mereka mainkan untuk bisa menjadi juara Piala AFF U-19 2024.