HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Timnas Indonesia U-19 Juara Piala AFF U-19 2024, Indra Sjafri Sabet 4 Gelar Bareng Timnas Indonesia!

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Senin, 29 Juli 2024 |21:27 WIB
Timnas Indonesia U-19 Juara Piala AFF U-19 2024, Indra Sjafri Sabet 4 Gelar Bareng Timnas Indonesia!
Indra Sjafri berhasil raih gelar keempat bersama Timnas Indonesia usai menjuarai Piala AFF U-19 2024. (Foto: PSSI)
SURABAYA – Pelatih Indra Sjafri baru saja berhasil mengantarkan Tim Nasional (Timnas) Indonesia U-19 menjuarai Piala AFF U-19 2024. Bagi Indra Sjafri, itu adalah gelar keempatnya bersama Timnas Indonesia kelompok umur.

Ya, Timnas Indonesia U-19 keluar sebagai pemenang di Piala AFF U-19 2024 usai mengalahkan Thailand U-19 di final yang baru saja berakhir pada Senin (29/7/2024) malam WIB. Bermain di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Surabaya, Indonesia, tim berjuluk Garuda Nusantara itu tepatnya menang dengan skor tipis 1-0.

Satu-satunya gol di final Piala AFF U-19 2024 itu dicetak oleh Jens Raven di menit 17. Gol Raven itu lantas sudah cukup untuk membawa Timnas Indonesia U-19 merebut gelar kedua mereka di turnamen Piala AFF U-19.

Sebelumnya Timnas Indonesia U-19 pernah menjuarai Piala AFF U-19 2013, yang mana kala itu juga dilatih oleh Indra Sjafri. Jadi, tidak heran jika pasukan Indra Sjafri sangat senang usai Timnas Indonesia U-19 menjuarai Piala AFF U-19 2024 lantaran sudah cukup lama Garuda Nusantara tak memenangkan turnamen tersebut.

Timnas Indonesia U-19

Thailand U-19 sendiri merupakan raja dari turnamen Piala AFF U-19 bersamaan dengan Australia U-19. Sebab kedua negara tersebut sejauh ini sudah mengoleksi lima trofi.

Thailand U-19 sejatinya berpotensi menambah gelar Piala AFF U-19 menjadi enam jika saja mampu mengalahkan Timnas Indonesia U-19 di Stadion GBT. Namun, nyatanya Timnas Indonesia U-19 bermain lebih baik hingga akhirnya mampu menaklukkan Thailand U-19 di Piala AFF U-19 2024.

Halaman:
1 2
      
