Hasil Final Piala AFF U-19 2024: Timnas Indonesia U-19 Masih Memimpin 1-0 atas Thailand U-19 hingga Menit ke-85

Timnas Indonesia U-19 menghadapi Thailand U-19 di Final Piala AFF U-19 2024 (Foto: PSSI)

TIMNAS Indonesia U-19 menghadapi Thailand U-19 di Final Piala AFF U-19 2024. Kedua tim saling berhadapan di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Senin (29/7/2024) malam WIB.

Skuad Garuda Nusantara sementara masih memimpin 1-0 atas Thailand U-19. Pelatih Indra Sjafri sudah melakukan sejumlah pergantian pemain demi merapatkan lini pertahanan tim di sisa akhir waktu pertandingan.

Berikut line up Timnas Indonesia U-19 vs Thailand U-19 di Final Piala AFF U-19 2024:



Timnas Indonesia U-19 (3-4-3): Ikram Algiffari (PG); Alfharezzi Buffon, Kadek Arel Priyatna, Iqbal Gwijangge; M Mufli Hidayat, Welber Jardim, Muhammad Kafiatur, Dony Tri Pamungkas; Arlyansyah Abdulmanan, Jens Raven, M Riski Afrisal