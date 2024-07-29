Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Final Piala AFF U-19 2024: Timnas Indonesia U-19 Masih Memimpin 1-0 atas Thailand U-19 hingga Menit ke-85

Admiraldy Eka Saputra , Jurnalis-Senin, 29 Juli 2024 |21:14 WIB
Hasil Final Piala AFF U-19 2024: Timnas Indonesia U-19 Masih Memimpin 1-0 atas Thailand U-19 hingga Menit ke-85
Timnas Indonesia U-19 menghadapi Thailand U-19 di Final Piala AFF U-19 2024 (Foto: PSSI)
A
A
A

TIMNAS Indonesia U-19 menghadapi Thailand U-19 di Final Piala AFF U-19 2024. Kedua tim saling berhadapan di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Senin (29/7/2024) malam WIB.

Skuad Garuda Nusantara sementara masih memimpin 1-0 atas Thailand U-19. Pelatih Indra Sjafri sudah melakukan sejumlah pergantian pemain demi merapatkan lini pertahanan tim di sisa akhir waktu pertandingan.

Berikut line up Timnas Indonesia U-19 vs Thailand U-19 di Final Piala AFF U-19 2024:

Timnas Indonesia U-19 (3-4-3): Ikram Algiffari (PG); Alfharezzi Buffon, Kadek Arel Priyatna, Iqbal Gwijangge; M Mufli Hidayat, Welber Jardim, Muhammad Kafiatur, Dony Tri Pamungkas; Arlyansyah Abdulmanan, Jens Raven, M Riski Afrisal

Halaman:
1 2
      
