Tampil Gemilang Bersama Timnas Indonesia U-19, Kafiatur Rizky Ungkap Keinginan untuk Abroad

PENGGAWA Timnas Indonesia U-19, Kafiatur Rizky, menyatakan keinginannya untuk abroad ke luar negeri. Namun, saat ini dia akan fokus meningkatkan kualitasnya demi menarik minat klub luar negeri.

Kafiatur Rizky memang tampil apik saat membawa Skuad Garuda Nusantara -julukan Timnas Indonesia U-19- juara Piala AFF U-19 2024. Hebatnya, dia pun sebelumnya membawa Timnas Indonesia U-16 juga juara Piala AFF U-16 2022.

Kafiatur Rizky mengatakan saat ini memang belum ada tawaran dari klub luar negeri. Akan tetapi, dia pastikan memang ingin berkarier di luar negeri untuk menggali potensi diri selagi masih muda.

"Belum ada. Tapi pengen sih," kata Kafiatur Rizky di Jakarta, belum lama ini

Pemain Borneo FC itu memang terkenal punya kualitas dalam umpan-umpan matangnya. Dia menyatakan sengaja menempa kemampuannya itu secara mandiri.

"Belajar sendiri. Lebih ke individu kalau latihan-latihan set piece, shooting gitu," katanya .