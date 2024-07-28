Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Timnas Indonesia U-19 Kalahkan Juara Bertahan Malaysia U-19 di Semifinal Piala AFF U-19 2024, Indra Sjafri Bongkar Kunci Sukses

Cikal Bintang , Jurnalis-Minggu, 28 Juli 2024 |08:57 WIB
Timnas Indonesia U-19 Kalahkan Juara Bertahan Malaysia U-19 di Semifinal Piala AFF U-19 2024, Indra Sjafri Bongkar Kunci Sukses
Laga Timnas Indonesia U-19 vs Timnas Malaysia U-19. (Foto: PSSI)
SURABAYA – Pelatih Timnas Indonesia U-19, Indra Sjafri, membongkar kunci sukses timnya mengalahkan sang juara bertahan, Timnas Malaysia U-19, di babak semifinal Piala AFF U-19 2024. Dia mengatakan, komitmen pemain dan penyesuaian taktik menjadi formula keberhasilan Garuda Nusantara.

“Pertama, kerja keras dari menit pertama sampai 90 yang dilakukan pemain sangat berarti karena pemain bekerja keras dan bermain dengan komitmen kami,” ungkap Indra Sjafri di Surabaya, dikutip pada Minggu (28/7/2024).

Timnas Indonesia U-19

Selain itu, pelatih asal Sumatera Barat itu juga mengakui penyesuaian taktik menjadi faktor kemenangan Timnas Indonesia U-19. Indra menjelaskan, pergantian taktik berhasil meredam pola permainan ofensif dari Harimau Malaya Muda.

“Sebelum pertandingan dan hal-hal yang harus mereka ikuti dan di babak pertama kami melakukan formasi dengan 3-5-2, setelah itu kita lihat situasi dan kami merubah dan perubahan itu yang membuat Malaysia ketinggalan 1-0 dan respons kami terhadap apa yang dilakukan Malaysia Alhamdulilah berjalan baik,” jelas Indra.

