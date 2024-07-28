Indra Sjafri Berharap Tuah Main di Jawa Timur, Usai Timnas Indonesia U-19 Lolos ke Final Piala AFF U-19 2024

SURABAYA – Pelatih Timnas Indonesia U-19, Indra Sjafri, berharap tuah bermain di Jawa Timur kembali berpihak untuk pasukannya. Hal ini disampaikan usai Timnas Indonesia U-19 berhasil lolos ke final Piala AFF U-19 2024.

Indra berharap keberuntungan kembali berpihak kepada pasukannya ketika bermain di Jawa Timur. Dia menegaskan, lolos ke final adalah hal yang patut disyukuri oleh Timnas Indonesia U-19.

“Saya bersyukur kita bisa ke final,” kata Indra dalam konferensi pers, dikutip pada Minggu (28/7/2024).

“Seperti yang saya sampaikan kemarin bahwa ini berarti final kedua buat saya di Jawa Timur, mudah-mudahan Jawa Timur menjadi kota yang baik untuk saya,” tambahnya.

Di sisi lain, Indra mengatakan kesuksesan masuk final merupakan buah dari kerja keras para pemain. Juru taktik berusia 61 tahun itu bangga melihat kinerja Iqbal Gwijangge dan kolega hingga bisa masuk ke partai pamungkas Piala AFF U-19 2024.

“Kerja keras dari menit pertama sampai 90 yang dilakukan pemain sangat berarti karena pemain bekerja keras dan bermain dengan komitmen,” jelas Indra Sjafri.