Media Vietnam Sebut Timnas Indonesia U-19 Lolos ke Final Piala AFF U-19 2024 karena Kesalahan Timnas Malaysia U-19

MEDIA Vietnam, Soha.vn, menyebut Timnas Indonesia U-19 lolos ke Piala AFF U-19 2024 karena kesalahan Timnas Malaysia U-19. Soha.vn menilai, permainan Timnas Malaysia U-19 sejatinya lebih bagus ketimbang Timnas Indonesia U-19, khususnya di babak pertama.

“Melakukan kesalahan. Malaysia tumbang dari tuan rumah Indonesia di semifinal Piala AFF U-19 2024,” tulis Soha dalam judul artikel yang mereka buat.

“Gawang Timnas Indonesia U-19 terus dikepung oleh Malaysia U-19, namun tak ada gol yang tercipta. Malaysia U-19 bermain sangat baik di abbak pertama, tapi gagal mengonversikannya menjadi gol,” lanjut Soha.

“Sangat disayangkan Australia dan Malaysia tersingkir. Mereka bermain bagus, namun gagal mencetak gol karena kesalahan sendiri,” tegas Soha.