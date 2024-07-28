Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Media Vietnam Sebut Timnas Indonesia U-19 Lolos ke Final Piala AFF U-19 2024 karena Kesalahan Timnas Malaysia U-19

Ramdani Bur , Jurnalis-Minggu, 28 Juli 2024 |07:18 WIB
Media Vietnam Sebut Timnas Indonesia U-19 Lolos ke Final Piala AFF U-19 2024 karena Kesalahan Timnas Malaysia U-19
Laga Timnas Indonesia U-19 vs Timnas Malaysia U-19. (Foto: Instagram/@fa_malaysia)
A
A
A

MEDIA Vietnam, Soha.vn, menyebut Timnas Indonesia U-19 lolos ke Piala AFF U-19 2024 karena kesalahan Timnas Malaysia U-19. Soha.vn menilai, permainan Timnas Malaysia U-19 sejatinya lebih bagus ketimbang Timnas Indonesia U-19, khususnya di babak pertama.

“Melakukan kesalahan. Malaysia tumbang dari tuan rumah Indonesia di semifinal Piala AFF U-19 2024,” tulis Soha dalam judul artikel yang mereka buat.

Muhammad Alfharezzi Buffon

“Gawang Timnas Indonesia U-19 terus dikepung oleh Malaysia U-19, namun tak ada gol yang tercipta. Malaysia U-19 bermain sangat baik di abbak pertama, tapi gagal mengonversikannya menjadi gol,” lanjut Soha.

“Sangat disayangkan Australia dan Malaysia tersingkir. Mereka bermain bagus, namun gagal mencetak gol karena kesalahan sendiri,” tegas Soha.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/51/3043898/bukan-thailand-indra-sjafri-sebut-malaysia-jadi-lawan-terberat-timnas-indonesia-u-19-di-piala-aff-u-19-2024-HxIu3hrExV.jpg
Bukan Thailand, Indra Sjafri Sebut Malaysia Jadi Lawan Terberat Timnas Indonesia U-19 di Piala AFF U-19 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/02/51/3043296/timnas-indonesia-u-19-juara-piala-aff-u-19-2024-pssi-diminta-lakukan-hal-ini-79dwKZQOOs.jpg
Timnas Indonesia U-19 Juara Piala AFF U-19 2024, PSSI Diminta Lakukan Hal Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/02/51/3043292/kafiatur-rizky-nilai-penampilan-timnas-indonesia-u-19-belum-maksimal-meski-juara-piala-aff-u-19-2024-QoCCg8ZYI1.jpg
Kafiatur Rizky Nilai Penampilan Timnas Indonesia U-19 Belum Maksimal meski Juara Piala AFF U-19 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/01/51/3043020/selain-indra-sjafri-ternyata-ada-peran-shin-tae-yong-dalam-kesuksesan-dony-tri-pamungkas-di-timnas-indonesia-u-19-DpMYBCYF8g.jpg
Selain Indra Sjafri, Ternyata Ada Peran Shin Tae-yong dalam Kesuksesan Dony Tri Pamungkas di Timnas Indonesia U-19
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/04/11/1640235/liverpool-vs-real-madrid-di-liga-champions-simak-jadwal-dan-link-nonton-di-vision-rxr.webp
Liverpool vs Real Madrid di Liga Champions, Simak Jadwal dan Link Nonton di VISION+
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/09/16/pelatih_timnas_indonesia_u_17_nova_arianto.jpg
Komentar Nova Arianto usai Timnas Indonesia U-17 Takluk dari Zambia di Piala Dunia U-17 2025: Kecewa!
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement