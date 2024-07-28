Detik-Detik Kemenangan 1-0 Timnas Indonesia U-19 atas Malaysia U-19 dan Lolos ke Final Piala AFF U-19 2024

Para pemain Timnas Indonesia U-19 kala berlaga. (Foto: PSSI)

DETIK-detik kemenangan 1-0 Timnas Indonesia U-19 atas Malaysia U-19 curi perhatian. Sebab, hasil manis ini telah membawa Timnas Indonesia U-19 lolos ke final Piala AFF U-19 2024.

Ya, hasil manis diraih Timnas Indonesia U-19 kala menghadapi Malaysia U-19 di babak semifinal Piala AFF U-19 2024. Laga itu digelar di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, pada Sabtu 27 Juli 2024 malam WIB.

Sejatinya, Garuda Nusantara -julukan Timnas Indonesia U-19- dihadapkan duel sengit di sepanjang laga tersebut. Rapatnya pertahanan Malaysia U-19, membuat serangan demi serangan yang dibangun Jens Raven cs terus gagal berbuah gol. Laga babak pertama pun harus berakhir dengan skor 0-0.

Di babak kedua, kondisi pertandingan belum juga berubah. Kedua tim sama-sama masih tampil ngotot karena bertekad membuka keunggulan dalam laga ini.

Tetapi, usaha Timnas Indonesia U-19 lah yang berbuah manis. Tepatnya pada menit ke-78, Alfharezzi Buffon akhirnya memecah kebuntuan.

Timnas Indonesia U-19 sukses menjebol gawang Malaysia U-19 hasil buah tendangan Alfharezzi Buffon yang membentur tiang. Kemudian, bola yang memantul bersarang ke gawang Malaysia U-19 usai mengenai sang kiper lawan, yakni Muhammad Haziq Aiman.

Sontak, Stadion Gelora Bung Tomo langsung bergemuruh. Para pemain, tim pelatih, hingga para suporter Timnas Indonesia U-19 langsung bersorak gembira merayakan gol tersebut.

Alfharezzi Buffon sendiri langsung mendapat pelukan hangat dari para rekan setimnya di Timnas Indonesia U-19. Sosoknya jadi sorotan besar karena Alfharezzi Buffon berhasil jadi pahlawan timnya kala dirinya bermain sembari menggunakan perban di kepala.

Ya, kepala Alfharezzi Buffon harus dibalut perban karena mengalami luka di pelipis kanannya. Meski begitu, dia tetap bisa bekerja optimal hingga berperan besar dalam mencetak gol.