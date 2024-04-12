Liga Europa 2023-2024: De Rossi Bahagia AS Roma Tampil Apik Saat Kalahkan AC Milan 1-0

MILAN - Daniele De Rossi mengaku bahagia AS Roma bermain apik saat mengalahkan AC Milan 1-0 di leg pertama perempat final Liga Europa 2023-2024 di San Siro, (12/4/2024). Menurutnya, hasil ini menjadi capaian cukup positif bagi AS Roma.

De Rossi awalnya tidak menyangka I Giallorossi -julukan AS Roma- begitu percaya diri dalam laga tersebut. Tentunya, dia nilai setiap pemain menunjukkan kualitasnya yang menjadi kunci kemenangan timnya atas AC Milan.

"Kami memiliki beberapa pertandingan di mana kami tidak tampil sebaik ini," kata De Rossi dilansir dari laman AS Roma, Jumat (12/4/2024).

Pelatih berusia 40 tahun itu mengatakan tim asuhannya memang memberikan perlawanan ketat kepada AC Milan sejak awal laga. Langkah itu agar tidak ada celah tim tuan rumah mengembangkan permainan melawan AS Roma.

"Semua yang kamu sebutkan. Kami mengontrol bola dengan baik selama 65-70 menit. Kami terus menguasai bola, dan bukan hanya mempertahankannya tapi juga menarik mereka keluar dan berlari ke ruang kosong tersebut," ucapnya.

Daniele De Rossi mengatakan pertahanan AS Roma pun cukup solid dalam menghalau serangan yang datang dari tim lawan. Terbukti, AC Milan sangat kesulitan menembus barisan pertahanan timnya.