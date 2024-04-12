Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Perempatfinal Liga Europa 2023-2024 Semalam: AC Milan vs AS Roma 0-1, Bayer Leverkusen vs West Ham United 2-0

Ramdani Bur , Jurnalis-Jum'at, 12 April 2024 |04:20 WIB
Hasil Perempatfinal Liga Europa 2023-2024 Semalam: AC Milan vs AS Roma 0-1, Bayer Leverkusen vs West Ham United 2-0
Gianluca Mancini antar AS Roma menang 1-0 atas AC Milan di leg I perempatfinal Liga Europa 2023-2024. (Foto: REUTERS)
A
A
A

HASIL perempatfinal Liga Europa 2023-2024 semalam akan diulas Okezone. Ada empat laga leg I perempatfinal Liga Europa 2023-2024 yang digelar pada Jumat (12/4/2024) dini hari WIB, yakni AC Milan vs AS Roma, Bayer Leverkusen vs West Ham United, Benfica vs Olympique Marseille dan Liverpool vs Atalanta.

AC Milan yang bermain di kandang sendiri di luar dugaan tumbang 0-1 dari AS Roma. Turun dengan para pemain terbaiknya, AC Milan dibobol Gianluca Mancini di menit 17.

Gianluca Mancini antara AS Roma menang 1-0 atas AC Milan. (Foto: REUTERS)

(Gianluca Mancini antar AS Roma menang 1-0 atas AC Milan. (Foto: REUTERS)

Jika ingin lolos ke semifinal, AC Milan harus menang dengan selisih dua gol saat gantian tandang ke markas AS Roma pada Jumat 19 April 2024 dini hari WIB. Selanjutnya, Die Werkself -julukan Bayer Leverkusen- menang 2-0 atas West Ham United.

Gol-gol Bayer Leverkusen asuhan Xabi Alonso dicetak Jonas Hoffman pada menit 83 dan Victor Boniface (90+3’). Keunggulan dua gol di leg I merupakan  modal positif Bayer Leverkusen untuk lolos ke babak selanjutnya.

Bagaimana dengan Benfica? As Aguias -julukan Benfica- menang 2-1 atas Marseille. Gol-gol wakil Portugal itu dicetak Rafa pada menit ke-16 dan Angel Di Maria (52’). Sementara itu, gol tunggal tim tamu dikemas Aubameyang (67’).

Terakhir ada Liverpool yang di luar dugaan tumbang 0-3 di tangan Atalanta. Parahnya lagi, kekalahan ini dialami Liverpool di kandang sendiri.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
