HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Liverpool vs Atalanta di Perempatfinal Liga Europa 2023-2024: Gianluca Scamacca Menggila, The Reds Tumbang 0-3!

Ramdani Bur , Jurnalis-Jum'at, 12 April 2024 |03:59 WIB
Hasil Liverpool vs Atalanta di Perempatfinal Liga Europa 2023-2024: Gianluca Scamacca Menggila, The Reds Tumbang 0-3!
Berikut hasil Liverpool vs Atalanta di perempatfinal Liga Europa 2023-2024. (Foto: REUTERS)
A
A
A

HASIL Liverpool vs Atalanta di leg I perempatfinal Liga Europa 2023-2024 sudah diketahui. Setelah melalui 90 menit pertandingan di Stadion Anfield pada Jumat (12/4/2024) dini hari WIB, Liverpool kalah 0-3 dari La Dea -julukan Atalanta.

Pelatih Liverpool, Jurgen Klopp, menurunkan hampir seluruh pemain terbaiknya sejak awal. Seperti biasa, pelatih asal Jerman itu memainkan formasi 4-3-3. Sementara itu, pelatih Atalanta Gian Piero Gasperini mengandalkan pola 3-4-1-2.

Bermain di kandang sendiri membuat para pemain Liverpool nyaman menguasai bola. Sayangnya, justru Atalanta yang unggul lebih dulu.

Klub asal Italia itu membuka keunggulan pada menit 38 setelah Gianluca Scamacca mencetak gol, memanfaatkan assist dari Davide Zappacosta. Skor 1-0 untuk keunggulan Atalanta bertahan hingga babak pertama usai.

Liverpool dipermalukan Atalanta di kandang sendiri. (Foto: REUTERS)

Liverpool dipermalukan Atalanta di kandang sendiri. (Foto: REUTERS)

Di awal babak kedua, Jurgen Klopp langsung menurunkan tiga pemain sekaligus. Sebut saja Andy Robertson, Dominik Szoboszlai dan Mohamed Salah.

Masuknya tiga nama di atas diharapkan dapat mendongkrak daya dobrak si Merah di babak kedua. Sayangnya, tidak kesampaian.

Halaman:
1 2
      
